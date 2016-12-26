Türk bilim insanına uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak, "Humboldt Araştırma Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, araştırmacı Alexander von Humboldt adına, Almanya içinden ve dışından bilim insanları ile araştırmacıları desteklemek amacıyla Alexander von Humboldt Vakfınca verilen "Humboldt Araştırma Ödülü" sahibini buldu. Alanında uzman isimlere sunulan ödüle, Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Okyay Kaynak değer bulundu.

Humboldt Araştırma Ödülü, bilim insanları arasında uluslararası bir akademik iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Bilim insanlarının yaşam boyu başarılarını değerlendirerek ödüllendiren vakıf, ödül sahibi araştırmacıya çalışmak istediği herhangi bir alan veya konuda Almanya'da çalışma imkanı sunuyor.

Bu kapsamda, tüm kariyeri ve başarılarıyla gelecekte bilime yapacağı katkılar da göz önünde bulundurularak belirlenen bilim insanı ya da araştırmacılara, istedikleri alanda çalışma imkanının yanı sıra 60 bin avroluk ödül de sunuluyor.

Söz konusu ödül, akademisyen veya araştırmacının gelecek araştırmalarında yaşam boyu maddi katkıda bulunmayı da vadediyor.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 2 bin bilim insanına Almanya'da araştırma olanakları sunan vakfın 140 ülkede, aralarında 54 Nobel ödüllü olmak üzere 27 bin akademisyen ve araştırmacıdan oluşan geniş bir ağı bulunuyor.