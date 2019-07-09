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Türk bilim insanının şirketi 325 milyon dolar finansman aldı

- Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortak olduğu ilaç geliştirme firması Biontech, Avrupa'da bir biyoteknoloji firması için en büyük finansman kampanyası gerçekleştirerek yatırımcılardan 325 milyon dolar topladı

Türk bilim insanının şirketi 325 milyon dolar finansman aldı
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BERLİN (AA) - Almanya'nın Mainz kentinde Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu ilaç geliştirme firması Biontech, Avrupa'da bir biyoteknoloji firması için en büyük finansman kampanyasını gerçekleştirerek yatırımcılardan 325 milyon dolar topladı.

Kanser ve diğer ciddi hastalıklarda hastaya göre ilaç geliştirme yönünde çalışmalar yapan Biontech'ten yapılan açıklamada, B serisi finansman turunun tamamlanarak 325 milyon dolarlık bir yatırımın toplandığı, bunun da Avrupa tarihinde bir biyoteknoloji şirketi için en büyük özel fonlamalardan biri olduğu belirtildi.

325 milyon dolarlık fonun 3'te 2'sinin yeni yatırımcılardan geldiği aktarılan açıklamada, finansmanın, şirketin üretim altyapısının sürekli gelişimini destekleyeceği kaydedildi.

2008'de kurulan Biontech, geçen yılın ocak ayında da A serisi finansman turunda, Almanya'daki bir biyoteknoloji firması için en büyük finansman kampanyası gerçekleştirerek 270 milyon dolar toplamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, söz konusu finansman turunun şirket için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Dönüştürücü teknolojileri bir araya getirme hedefimizle, daha etkili ve uygun maliyetli kişileştirilmiş ilaçlar geliştirme fırsatı için biyolojinin hızlanmasını biyoinformatik, robotik ve yapay zeka ile birleştirmesinde gören yüksek teknoloji yatırımcılarının desteğini almak heyecan verici." ifadesini kullandı.

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