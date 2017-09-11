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"Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri"ne başvurular başladı

- Ödüller için 10 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü yapılacak "Türk Böbrek Vakfı Medya Ödülleri"ne başvurular başladı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma alanları içinde yer alan konularda toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın artırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri"ne sağlık haberleri alanında başvuru yapılabilecek.

TBV Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesi; TBV Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akıncı, TBV Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Nane, İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, TBV Memorial Hizmet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisi Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı, TBV Mütevelli Heyet Üyesi ve İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Dr. Mücahit Atmanoğlu, televizyoncu Lütfiye Pekcan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş olarak belirlendi.

"Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri" kapsamında, "yazılı basın", "görsel basın" ve "internet medyası" olmak üzere üç kategori ve "haber-araştırma", "röportaj", "yazı dizisi-konu" ve "vaka-inceleme" alanlarında başvurular kabul edilecek.

1 Şubat 2016-28 Şubat 2017 tarihleri arasında yayınlanan haberleri kapsayacak ödüller için "medyaodulleri@tbv.com.tr" adresinden iletişime geçilebilecek.

Son başvuru tarihi 10 Ekim olan organizasyonda ödüller, kasım ayında yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

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