Türk bürokratlardan Libya'daki görme engellilere destek

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Kenan Önalan, Türkiye'nin engelli hakları alanında bölgesinde ve ötesinde öncü konumda olduğunu belirterek "Biz bu öncülüğün bir gereği olarak bölgemizde özellikle zor durumda bulunan Libya gibi ülkelerde engelli haklarının geliştirilmesi ve engelliler için yapılabilecekler konusunda destek olmak üzere burada bulunuyoruz" dedi.

Türk bürokratlardan oluşan bir heyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Türkiye ve Libya arasında engellilere yardım için iş birliği imkanlarını araştırmak üzere Trablus ve Misrata'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin görme engelli ilk bürokratı Önalan, görüşmelerin faydalı geçtiğini ifade ederek Türkiye'nin sosyal politikalar ve engelli hakları alanında son 14 yılda yaptığı çalışmaları Libyalı yetkililere aktardıklarını kaydetti.

Önalan, şöyle konuştu:

"21. yüzyılda toplumların gelişmişlikleri artık insana verdikleri önemle belirleniyor. Ülkemizde de toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engelliler, uzun yıllardan beri yanlış yaklaşımlarla toplumsal yaşamdan dışlanmışken, 2002 ile birlikte devrim niteliğinde birçoğu ilk ve öncü yasal düzenlemeler yapıldı. Bugün bu sayede ülkemiz engelli hakları alanında bölgesinde ve ötesinde öncü konumda. Biz bu öncülüğün bir gereği olarak bölgemizde özellikle zor durumda bulunan Libya gibi ülkelerde engelli haklarının geliştirilmesi ve engelliler için yapılabilecekler konusunda destek olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu ziyaret ile burada ülkemizin dost elini bekleyen Libyalı görme engelli dostlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk, ülkemizi ve birlikte yapabileceklerimizi paylaştık. Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye’den gelen yetkililer olarak büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandık. Bu anlamda dost Libya halkının bundan sonra da yanında olmaya çalışacağız.”

- Görme engelliler için okullara ziyaret

Libya’nın en eski sivil toplum kuruluşlarından Nur Görme Engelliler Cemiyetinin daveti üzerine düzenlenen ziyarete Önalan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Akif Sütçü ve TİKA Trablus Koordinatörlüğü yetkilileri katıldı.

Heyet, görme engellilere maddi ve manevi destek sağlayan cemiyet merkezi ve bu merkeze bağlı okul ve öğrencileri ziyaret etti, tecrübelerini paylaştı.

Cemiyet yetkilileri, görme engellilere yönelik ilkokul ve lise seviyesinde eğitim veren okullarına, Türkiye’deki modern eğitim ve öğretim teknikleriyle teknolojik imkanların aktarılması konusunda iş birliğinin büyük fayda sağlayacağına dikkati çekerek Türkiye'den destek istedi.

Trablus'taki temaslarının ardından Misrata kentine geçen heyet, Misrata Belediyesi yetkilileriyle görüşerek Türkiye’deki belediyelerin görme engellilere sunduğu hizmet ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Misrata Belediyesi yetkilileri eşliğinde Misrata Görme Engelliler Derneği ve Okulunu da ziyaret eden heyet, özel bir programda görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.