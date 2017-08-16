Türk çayı Gürcistan'da tanıtıldı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen etkinlikte tanıtım amacıyla Türk çayı ikram edildi.

Türk çayı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Kafkaslarda Bir Yudum Çay" programı kapsamında başkent Tiflis'teki Avrupa Meydanı'nda tanıtıldı.

Türk ve Gürcü halk danslarının sunulduğu etkinlikte Türk çayı ikram edildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, eski bakan Faruk Nafız Özak, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Şen, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Maarif Vakfı Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcü ve Türk İşadamları Derneği Başkanı Kenan Yıldırım, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Büyükelçi Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çayın ortak kültürün bir parçası olduğunu belirterek, "Türkiye ile Gürcistan arasında dostluğu her şekilde yaşatmak lazım. Bu faaliyet de dostluğumuzun bir başka nişanesi, dostluğumuza katkı yapan bir etkinlik oldu diye düşünüyorum." dedi.

Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu da Çaykur'un, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde çay paketleme fabrikası kuracağını söyledi.

Gürcistan'a, dünyanın en lezzetli ve en sağlıklı çayı olan Türk çayını tanıtmak amacıyla geldiklerini ifade eden Sütlüoğlu, "Bu bölge bizim için önemli. Gürcistan ve diğer Kafkasya bölgesi önemli. Buralara çok önem veriyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel de etkinliğin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da ileriye taşınmasına hizmet ettiğini, Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost, kardeş ve akraba ülke olduğunu dile getirdi.