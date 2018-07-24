Türk cerrahın ameliyatıyla öz güvenine kavuştu

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - On dokuz yaşındaki Ukraynalı Shurlo Vladyslav göğüs duvarında içe çöküklük (pektus ekskavatum) nedeniyle zor günler yaşarken, ailesi Medicana International İstanbul Hastanesi'ne ve burada görev yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan’a ulaştı. Vladyslav'ın göğüs duvarı yapılan ameliyatla yeni bir görüntü kazandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ukraynalı gencin göğsü, Özyurtkan'ın yaptığı cerrahi opearsyon ile normal bir görünüme kavuştu.

Medicana International İstanbul Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, Vladyslav’ın pektus ekskavatum adı verilen, göğüs kafesinde içe doğru çöküklüğü vardı, fakat çocukluk döneminde bir problemi yoktu. On iki yaşından itibaren hızla boyu uzamaya başladığında şekil bozukluğu daha da belirginleşmeye başladı.

Görünümünün düzeltilmesi için operasyon olmayı kararlaştırdı ve yaptığı araştırmalar onu İstanbul’a yönlendirdi. İstanbul’da Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan’a ulaştılar.





- Hayatına daha öz güvenli şekilde devam edebilecek





Yaptığı araştırmalar sonucunda cerrahi tedavi olmak amacıyla ailesiyle İstanbul’a geldi. Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı Özyurtkan tarafından minimal invaziv yani kapalı yöntemle opere edildi ve artık yeni görüntüsüyle hayatına daha öz güvenli şekilde devam edebilecek.

Anesteziden uyanır uyanmaz göğüs kafesini kontrol eden Shurlo, "Eski görüntümden kurtulduğum için çok mutluyum, artık ben de diğer insanlar gibi bir görünüme sahibim." diye konuştu.





- "Araştırdık, Türkiye’nin cerrahi konusunda Avrupa’da önde olduğunu gördük"







Shurlo’nun veteriner olan babası Shurlo Vladyslav ise oğlunun göğüs kafesindeki şekil bozukluğunun on iki yaşından itibaren belirgin şekilde kendini gösterdiğini gördüklerini söyledi.





Shurlo'nun herhangi bir kalp veya akciğer problemi göstermediğini aktaran baba Vladyslav, şöyle konuştu:



"Nefes darlığı veya kalp hastalığı yoktu. Ancak şekil bozukluğu onu toplumda biraz geri durmaya yönlendirmişti. Yüzmeyi çok seviyordu, fakat görüntüsü yüzünden her zaman tişört ile suya giriyordu. Üstü çıplak olacak şekilde asla topluma çıkmıyor, fotoğraf çektirmiyordu. oturup hep birlikte ameliyat kararı aldık.



Ameliyatta karar kıldıktan sonra uygun yer aramaya başladık. Ülkemiz Ukrayna’da da bu tür operasyonlar yapılıyordu ancak deneyim çok az olduğu için Ukrayna'daki bir tedaviye şüpheyle yaklaştık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Avrupa’da Türkiye, Almanya ve İspanya’da bu tür operasyonların daha yüksek oranda yapıldığını gördük. Bu ülkeler arasında hem tecrübe hem de hastane kalitesi daha üstte olduğu için Türkiye’yi tercih ettik."





- Hastaya Nuss operasyonu adı verilen Minimal İnvaziv cerrahi yöntem uygulandı









Özyurtkan, hastaya Nuss operasyonu adı verilen minimal invaziv yani kapalı operasyon uygulandığını belirterek, "Operasyon esnasında, bu tür rahatsızlıklar için özel olarak geliştirilen titanyum çubuklar kameralı yöntemle sternum (iman tahtası) kemiğinin arkasına yerleştirildi ve çubukların dışarı itme gücü sayesinde içe göçük olan göğüs kafesinin şekli anında düzeldi.









- Göğüs duvarı deformiteleri en sık görülen doğumsal anomalidir







Dr. Özyurtkan başlıca iki türlü deformite bulunduğunu belirterek, "İlki, aynı hastamızda olduğu gibi olan, pektus ekskavatumdur, yani göğüs kafesi içe doğru çöküktür. Bu rahatsızlık her 300 kişinin birinde görülür ve dünyada en sık görülen doğumsal anomalidir. Diğeri ise pektus karinatumdur. Bu durumda ise göğüs kafesi dışa doğru çıkıktır. Bu deformitelerin halk arasındaki adları kunduracı göğsü ve güvercin göğsüdür (pektus karinatum). Bu deformiteler klasik yöntemle, yani kaburga ve kıkırdakların bir kısmı kesilip çıkartılması şeklindeki bir operasyonla düzeltilebilir. Ancak artık günümüzde minimal invaziv yani kapalı yöntemler daha sıklıkla kullanılmaktadır. Bu operasyonlara herhangi bir şekilde kaburga veya kıkırdak kesilip çıkarılmaz. Özel titanyum çubuklar kullanılarak yeniden şekil verme işlemi yapılır. Başarı oranı da hasta memnuniyeti de oldukça yüksektir." bilgilerini verdi.



















