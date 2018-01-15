Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Türk-Cezayir ortaklığında Afrika'nın en büyük tekstil tesisi açıldı

Türk şirketi Taypa ve Cezayir hükümetinin ortaklığıyla kurulan, Afrika'nın en büyük tekstil tesisi TAYAL SPA'nın açılışı gerçekleştirildi.

Türk-Cezayir ortaklığında Afrika'nın en büyük tekstil tesisi açıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir hükümeti ile Türk Tay Group şirketlerinden Taypa ortaklığıyla kurulan Afrika'nın en büyük tekstil tesisi açıldı.

Cezayir haber ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Yusuf Yusufi'nin açılışını gerçekleştirdiği TAYAL SPA isimli tesis, 1,5 milyar dolara mal oldu.

Yusufi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesisteki üretimin yüzde 40'ının iç piyasanın ihtiyacını karşılayacağını, yüzde 60'ının ise ihraç edileceğini söyledi.

Taypa yüzde 49, Cezayir yüzde 51 pay sahibi

Tesisin Türk-Cezayir ortaklığında, Afrika'daki en büyük tekstil tesisi olduğuna dikkati çeken Yusufi, 2015 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasına göre, tesiste Taypa'nın yüzde 49, Cezayir'in yüzde 51 pay sahibi olduğunu kaydetti.

Cezayir'in Relizane kentindeki Sidi Hattab bölgesinde 250 hektarlık araziye kurulu tesisin tamamlanması durumunda, 25 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 60 milyon metre denim kumaş ve 30 milyon adet giysi üretmesi bekleniyor.

Projenin ilk etabı, 8 adet tekstil üretim birimi ile 400 kişiye eğitim verecek tekstil okulunun yanı sıra işçi ve görevlilere ait 567 konuttan oluşuyor. İkinci etabı ise hazır giyim, endüstriyel elyaf, denim, örme ve dokuma kumaş üretimlerinin yapılacağı 10 fabrikayı içeriyor.

Muhabir: Abdel Razek Abdallah-Gülşen Topçu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5