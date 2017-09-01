Türk dili ustasını yitirdi

ANKARA (AA) - Türkçe üzerine çalışmalarıyla tanınan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin (İLEF) eski hocalarından Emin Özdemir, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören Özdemir, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Özdemir'in cenazesi, pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Emin Özdemir kimdir?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 1931 yılında doğan Emin Özdemir, Pamukpınar Köy Enstitüsünün ardından 1953'te Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Özdemir, ABD'nin Columbia ve Indiana üniversitelerinde "metin hazırlama ve anlatım teknikleri" konusunda eğitim aldı.

Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde öğretim görevlisi olarak hocalığa başlayan Özdemir, eski adı Basın ve Yayın Yüksekokulu olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde uzun yıllar çalıştı.

Türk Dil Kurumunun (TDK) birçok çalışmasına katkı veren Özdemir'in "Eleştirel Okuma", "Edebiyat Sözlüğü", "Sözcük Sözcük İçinde", "Dilin Öte Yakası"nın da aralarında yer aldığı çok sayıda kitabı bulunuyor.



