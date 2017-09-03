Türk dilinin ustası son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Türkçe üzerine çalışmalarıyla tanınan ve önceki gün 86 yaşında yaşamını yitiren eski Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Öğretim Görevlisi Emin Özdemir, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk dilinin ustası kabul edilen Özdemir, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Hastanesinde iki gün önce yaşamını yitiren Özdemir için Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, öğretim üyeleri, yetiştirdiği öğrencileri ve gazeteciler katıldı.

Emin Özdemir'in cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Emin Özdemir kimdir?

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 1931'de doğan Emin Özdemir, Pamukpınar Köy Enstitüsünü ve 1953'te Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

Özdemir, ABD'nin Columbia ve Indiana üniversitelerinde "Metin hazırlama ve anlatım teknikleri" konusunda eğitim aldı.

Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde öğretim görevlisi olarak hocalığa başlayan Özdemir, eski adı Basın ve Yayın Yüksekokulu olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde uzun yıllar ders verdi.

Türk Dil Kurumunun birçok çalışmasına katkı veren Özdemir'in "Eleştirel Okuma", "Edebiyat Sözlüğü", "Sözcük Sözcük İçinde", "Dilin Öte Yakası"nın da aralarında yer aldığı çok sayıda kitabı bulunuyor.