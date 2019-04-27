Türk dizileri ev tekstiline değer kattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), ABD’den İtalya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 120 ülkeden 120 binin üzerinde alıcıya ev sahipliği yaparken, katılım kararlarında Türk dizilerinin etkisi de hissediliyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) iş birliği ile gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), ABD’den İtalya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 120 ülkeden 120 binin üzerinde alıcıya ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, fuara yabancı ilgisinin her zamankinden daha da yoğun olduğunu belirterek, ev tekstili sektörünün Türk dizilerinden sonra daha da yükselişe geçtiğini ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

“Türk dizilerinin sektörümüze de EVTEKS Fuarı’na da katkısı büyük. Yabancı kumaş toptancıları başta olmak üzere fuara Türk dizilerinde ev tekstili ürünlerini gördükten sonra katılma kararı aldıklarını deklare edenler azımsanmayacak kadar fazla sayıda. Dizilerde kullanılan perdeden halıya kadar akla gelebilecek tüm ev tekstili ürünü izleyiciyi satın alma konusunda harekete geçiriyor. Biz firma olarak dizilerin etkisini bizzat yaşadık. Diziler üzerinden yapılan tanıtımla İran Cumhurbaşkanı’nın ofisini döşedik. Onun da etkisi ile ülkeye ciddi bir ihracatımız oldu. Sonrasında Özbekistan Meclisi'nin koltuk kumaşlarını döşedik. Dizilerin tanıtımı yanı sıra sektörümüzün başarılı yükselişini de göz ardı etmemek gerekiyor. Türk ev tekstili olarak, Avrupa’da faaliyet yürüten zincir markaların tahtını sallamaya başladık.”





- “Diziler ev tekstilinde tasarımı ve ticareti geliştirdi”





Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan EVTEKS Fuarı, 2020’de dünyada moda olacak trend akımlarına da ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı tasarımcıların katılımı ile fuar kapsamında düzenlenen seminerlerde konuşan tasarımcı Cenk Mommarje, sektörün son 30 yılda özellikle Türk dizileri ile gelişim gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türk dizilerinde ev dekorları oldukça ön planda. Diziler aracılığıyla ev tekstiline karşı belli bir bilinç oluştuğunu, sektörümüze olan merakın arttığını ve buna bağlı olarak tasarım ve ticaretin daha da geliştiğini düşünüyorum. Dünyada ev tekstilinde çok büyük bir değişim var. Artık duygulardan bahsediliyor. EVTEKS’te ve bütün dünyada düzenlenen fuarlarda trend sunumlarında insanların ruhsal durumları konuşuluyor. Ev tekstilinde doğallık ve geri dönüşüm ön plana çıkıyor. Yeşil yine baş tacı bir renk. Artık ameliyathanelerde huzur vermesi nedeni ile yeşil kullanılıyor. Yeşil demirbaş rengimiz olacak. Mavi tonları da her dönemin vazgeçilmez rengi olarak karşımıza çıkacak. İnsanlara optimist bir yaklaşım sunan mercan da ev tekstilinde öne çıkacak. ”