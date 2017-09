Türk dizileri Latin Amerika'da Brezilya dizilerini tahtından etti - TİKA Kolombiya Direktörü Doç. Dr. Özkan: - ''Şu an ‘Süleyman’ (‘Muhteşem Yüzyıl) dizisi reyting rekorları kırıyor. Özellikle Paraguay’da üç tane Türk dizisi gösteriliyor. Bu üç dizi de reyting sıralamasında ilk üçe giriyor. Yani güneyden kuzeye kıtanın her tarafında Türk dizisi izleniyor. Hatta bu dizileri izlemeyen kalmadı diyebiliriz" - "Brezilyalı bir yapımcı grubu ile bir Türk yapım şirketi ortak dizi projesine imza attı. Bu ortak yapım dizi Brezilya'da yayınlandı ve bayağı da popüler oldu. Brezilya gibi birçok kıta ülkesi 'Her tür kolaylığı sağlayalım, Türkler gelsin dizi yapsın, dostluğumuz daha da pekişsin' diyorlar. Bu kıtada inanılmaz bir reklam Türkiye için" - "2011 yılında Türkiye'ye Latin Amerika’dan yaklaşık 130 bin insan gelirken şimdi bu rakam 300 bine dayandı. Yani Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 2 katına çıkmış durumda''

03 Eylül 2017 Pazar 11:02