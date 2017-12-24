"Türk dizilerini izleyenler Türkiye'yi görmek için can atıyor"

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Marcelo Varela-Erasheva, ülkesinde Türk dizilerini izleyenlerin Türkiye'yi görmek için can attığını belirterek, "Türkiye ülkemizde dizileriyle biliniyor. (Türkiye'nin tanıtımı için) Diziler önemli katkı sağlıyor. Bu dizileri izleyen çok sayıda kişi, Türkiye'ye gitmek isteğini ve Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu söylüyor." dedi.

Büyükelçi Varela-Erasheva, Türkiye ve Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi sürecini, iki ülke arasındaki kültürel benzerlikleri ve Kosta Rikalıların Türk dizilerine hayranlığını AA muhabirine anlattı.

Kosta Rika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, 1950'de ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla başladığını anımsatan Varela-Erasheva, 2001'de dönemin Kosta Rika Dışişleri Bakanının, ülkesinden Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren ilk dışişleri bakanı olduğunu hatırlattı.

Varela-Erasheva, söz konusu ziyaretin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazanarak güçlendiğini dile getirdi.

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçiliğinin Ekim 2014'te açılmasıyla ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına gelindiğini ifade eden Varela-Erasheva, kendisinin de Kosta Rika'nın ilk Ankara Büyükelçisi olduğunu söyledi.

Varela-Erasheva, 2016'da Ankara'ya atamasının yapıldığını ve 14 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından görevine başladığını anımsattı.

- "Kosta Rika ve Türkiye transit ülkeler"

Farklı coğrafi bölgelerde yer almalarına rağmen Türkiye ve Kosta Rika'nın, "transit ülkeler" olması açısından benzerlik gösterdiği kaydeden Varela-Erasheva, şöyle devam etti:

"Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika arasında kıta ve kültürleri birbirine bağlayan doğal köprü görevi görüyor. Aynı şekilde Kosta Rika da Kuzey ve Güney Amerika arasında kültür, medeniyet ve etnik grupların buluştuğu bir köprü görevi üstleniyor. Hem Kosta Rika hem de Türkiye oldukça barışçıl, dostane ve kapısı mültecilere açık ülkeler. İki ülke de transit konumda olduğu için farklı kültürlere açık. İki ülke de kendisiyle ve kökeniyle gurur duyuyor."

Coğrafi açıdan birbirine çok uzak iki ülkenin halklarının birbirini tanıması için en iyi fırsatın kültür ve turizm olduğuna dikkati çeken Varela-Erasheva, "Ticaret, iki ülke için de önemli fakat ticareti artırmak, ilgi uyandırmak ve pazar kurmak için öncelikle halkların birbirini tanıması gerekiyor. İki ülkenin de neler ürettiğini, sattığını ve birbirine neler sunabileceği üzerine çalışmamız gerekiyor. Buna başladık." diye konuştu.

Varela-Erasheva, halihazırda ülkesinin, Türkiye'ye muz, ananas, deri, sigara, bitki ve tıbbi cihaz ihraç ettiğini, Kosta Rika'nın da Türkiye'den çelik, demir, ilaç, ağır araç ve bazı tekstil ürünleri satın aldığını bildirdi.

Türkiye ile Kosta Rika arasında seyahat eden yeterli yolcu sayısına ulaşılamaması nedeniyle iki ülke arasında doğrudan uçuşların olmadığını söyleyen Varela-Erasheva, Türkiye'den Kosta Rika'ya ya da bu ülkeden Türkiye'ye seyahat edecek yeterli yolcu sayısına ulaşıldığı taktirde doğrudan seferlerin yapılabileceğini dile getirdi. Varela-Erasheva, ayrıca halkların birbirine yakınlaşması açısından direkt uçuşların önemine işaret etti.

İki ülke arasındaki en büyük engelin dil sorunu olduğunu söyleyen Varela-Erasheva, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak bile birbirimize benziyoruz. Türkiye'de sokakta yürüdüğünüzde rahat hissediyorsunuz. Atmosfer oldukça huzurlu. Burada, uzak mesafeye rağmen kendimi ülkeme yakın hissediyorum. Evimde gibi hissettiriyor. Tek problem dil sorunu nedeniyle iletişim kuramamak. Türkçe bilmiyorum ama söz veriyorum öğreneceğim. Bu bana oldukça yardımcı olacak."

- "Türkiye ülkemizde dizileriyle biliniyor"

Büyükelçi Varela-Erasheva, Kosta Rikalıların Türk dizilerini büyük hayranlıkla izlediğini ve ülkesinde oldukça popüler bu dizileri izleyenlerin Türkiye'yi görmek için can attığını dile getirdi.

Türk dizi ve filmlerinin çok kaliteli olduğunu belirten Varela-Erasheva, "Türkiye ülkemizde dizileriyle biliniyor. (Türkiye'nin tanıtımı için) Diziler önemli katkı sağlıyor. Bu dizileri izleyen çok sayıda kişi, Türkiye'ye gitmek isteğini ve Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Dizilerdeki karakterleri ve İstanbul'un sokaklarını konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Enerjinin yüzde 99'u yenilenebilir kaynaklardan"

Türk turistlere mutlaka Kosta Rika'yı gezip görmeleri tavsiyesinde bulunan Varela-Erasheva, ülkesinin çok sayıda orman, göl, aktif volkan, sahil ve plajlarla muhteşem bir doğaya sahip olduğunu anlattı.

Varela-Erasheva, ülkesinin aynı zamanda dünyanın en çeşitli bitki örtüsü ve hayvan türlerini barındırdığını kaydederek, Kosta Rikalıların doğayı koruma konusunda da oldukça bilinçli olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Varela-Erasheva, Kosta Rika'nın, yenilenebilir enerji alanında yaptığı ciddi çalışmalarla öne çıkan ülkelerden biri olduğuna da değinerek, ülkesinin enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu hidroelektrik, jeotermal, bio kütle, rüzgar ve güneş enerjisini içeren yenilenebilir kaynaklardan karşıladığını ifade etti.

Varela-Erasheva, doğayı kirleten kaynakların yerine yenilenebilir kaynakların kullanımına önem verdiklerini söyleyerek, "Kosta Rika enerjisinin yüzde 99'unu yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor." dedi.



