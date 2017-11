Türk dönerci Almanya'da kahraman ilan edildi

ALTENA (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı durdurup hayatını kurtaran Ahmet Demir (27), ülkede kahraman ilan edildi.

Dün akşam dönerci dükkanında saldırıya uğrayıp boynundan yara alan Hollstein, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.



İşlettikleri restoranda babası Abdullah Demir (59) ile saldırganı durduran ve belediye başkanının hayatını kurtaran Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00 sıralarında annesi ve babasıyla restoranda çalışırken Belediye Başkanı Hollstein'ın içeri girdiğini söyledi.

Belediye başkanının eve götürmek için paket olarak iki döner istediğini belirten Demir, daha önceden tanıştığı Hollstein ile sohbete başladıklarını bildirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"10-15 dakika sonra içeri o şahıs girdi. Normal şekilde geldi, sarhoş filan değildi, bir döner istedi. Ben hem çalışıyordum hem belediye başkanıyla sohbete devam ettim. Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ancak başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Saldırgan bunu duyunca tuhafça bakıp kendisine belediye başkanı olup olmadığını sordu. Belediye başkanı ise 'evet' dedi. Benim arkam dönüktü, önümü döndüğüm an bıçağı çıkardı."

- "Boğazını kesmek istedi"

Saldırı anını anlatırken bile hala olayın etkisinden kurtulamadığını aktaran Demir, zanlının çıkardığı bıçağın en az 30 santimetre olduğunu dile getirdi.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen sol eliyle boğazını doladı ve sağ elindeki bıçakla boğazını kesmek istedi. Belediye başkanı o an kendini korumaya çalıştı ancak bıçak boğazını 10-15 santimetre kadar kesti. Bende o an sakin olun diye bağırdım ama adam dinlemedi ve kesmeye çalıştı. O an hemen daldım, elini tuttum bıçağı uzak tutsun diye. Sesleri duyan babam annemle hemen içeri girdi. Babam da geldi ve mecbur keskin yerinden tutarak saldırganın elinden bıçağı almaya çalıştı. Babamın eli kesildi. Adam çok kuvvetliydi ilk anda bıçağı almayı başaramadık. Babam adamın parmağını geriye doğru kıvırınca saldırgan bıçağı bıraktı. Bıçak yere düşünce ben adamın boğazına sarıldım, bu arada üçümüz hala boğuşmaya devam ediyorduk."

Demir, o an annesine seslenerek 10 metre yanlarındaki polis karakoluna giderek yardım çağırmasını isteğini belirterek,, "Annemin Almancası çok iyi olmadığı için karakola koşup 'bıçakla kesiyor' diyebilmiş. Bir kadın polis koşarak geldi, gördü ki durum vahim, hemen silahını çıkarıp saldırgana doğrulttu. Ardından birkaç polis daha geldi, sonra hepimiz birlikte tutup adamı etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

- "Kim olsa aynı şeyi yapardı"

Boğuşma anında kollarında oluşan çürükleri gösteren Demir, şunları kaydetti:

"Kim olsa aynı şeyi yapardı, sonuçta bir can meselesi. Belki birkaç saniye geç kalsaydık saldırgan boğazını kesmişti. Belediye başkanını tanıyoruz çok iyi bir insan, o an çok zor bir durumdu."

Olaydan sonra 18 bin 500 nüfuslu şehirde, Demirci ailesinin işyerine gelen çok sayıda kent sakini aile bireylerine sarılıp gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki diğer politikacılarla birlikte saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Hollstein'a geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, saldırıyı kınadı.