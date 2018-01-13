Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi'ne doğru

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 94. yıl dönümünde, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 15-17 Ocak'ta Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi gerçekleştirilecek.

KOGACE Başkanı Çetin Gürol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün hayatının ilk ve tek basın toplantısını 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de yaptığını belirterek, Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini burada attığını söyledi.

Gürol, bu kapsamda 16 Ocak'ın her yıl Kocaeli'de "Basın Onur Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bu yıl kutlama etkinliklerini kapsamlı hale getirdiklerini dile getiren Gürol, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Bulgaristan'dan 70 akademisyen ve gazetenin katılımıyla Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Çetin Gürol, 3 gün sürecek zirvede mesleğin sorunlarını ve Milli Mücadele'de Türk basınının önemini ortaya koyacaklarını vurgulayarak, zirveye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Kocaeli Ticaret Odası da katkı sundu. Burada paneller olacak, çalıştay olacak, bildiriler yayınlanacak. Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz gazetecilik yarışmasında ödüller, 16 Ocak'ta dağıtılacak. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, törene katılacak. 32 kentten cemiyet başkanlarımız olacak."

Kocaeli'deki bir iletişim lisesinde stüdyo ve haber merkezi kurulmasında öncülük yaptıklarını, bunun da açılışının yapılacağını anlatan Gürol, yoğun bir gündemle zirvenin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gürol, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 178 gazeteciye dizüstü bilgisayar dağıtılacağını aktararak, yerel basın konusunda çalışma yapan akademisyenlerin de Kocaeli'de olacağını söyledi.

Mesleki sorunları çözme noktasında tespitler yaparak çözüm yollarını ortaya koyacaklarını belirten Gürol, şöyle konuştu:

"İnternet medyası kanunu Meclis'te taslak olarak bekliyor. Ona eklenmesi gereken maddeler vardı. Biz de bunları önceden tespit etmiştik. İllerden gelen cemiyet başkanları da sorunlarını getirecekler ve burada bunları tartışacağız. Beyin jimnastiği olacak. Yerel televizyon ve gazetelerin durumları, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu ile ilişkilerde yaşanan aksaklıklara yönelik çalışmalar olacak. Balkanlar ve Türk dünyasındaki gazetecilerin sorunlarını da konuşup çözüm yolu üreteceğiz. Bu noktada akademisyenlerin de katıldığı Türk Dünyası Gazetecileri Zirvesi ilk defa oluyor. 16 Ocak Basın Onur Günü'nün Türkiye genelinde kutlanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı sürdüreceğiz."