Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu

'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Salihi, "Türkmen halkı silahlı grupların baskısı ile büyük devletlerin güç mücadelesi arasında bir var olma mücadelesi veriyor. Bugün bu mücadelenin bir neferiyiz." dedi.

'Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü' Erşad Salihi'ye verildi

İSTANBUL (AA) - "Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü"nü, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi aldı.

Prof. Dr. Turan Yazgan'ın vefatının 5. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Yazgan'ın hayatının anlatıldığı video sunumu yapıldı.

Ödülü alan Salihi, "Türk Dünyası'nın Kanayan Yarası Türkmeneli" başlıklı konuşmasında, Türkmenlerin belki de tarihin en kritik sürecini yaşadığını ve bu sürecin bir varoluş mücadelesi olduğunu anlattı.

Salihi, "Türkmen halkı silahlı grupların baskısı ile büyük devletlerin güç mücadelesi arasında bir var olma mücadelesi veriyor. Bugün bu mücadelenin bir neferiyiz. Halkımıza önderlik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Telafer'den Mendeli'ye kadar savaşın ve şiddetin izleri her köşede görülebilir. Bu olaylarda yüzlerce şehit verdik. Askerlerimiz, akıncılarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız hatta çocuklarımız bombalarla, silahlarla ya da kaçırılarak öldürüldü.Direniyoruz, gelecekte de direneceğiz." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ün, Türkmenlerin yaşadığı toprakları harabeye çevirdiğini, Tuzhurmatu'nda Türkmen köylerinin çoğunun yıkıldığını, halkın geri almak ve DEAŞ saldırılarına direnmek için çok uğraştığını belirten Salihi, "DEAŞ Kerkük'e çok defa saldırdı, her seferinde Türkmenlerin mahalleleri ilk hedef oldu. Kerkük direndi ama bu direnç pahalıya patladı." ifadelerini kullandı.

DEAŞ terör örgütünü bahane eden Peşmerge'nin, Kerkük'e uzun süre yerleştiğini söyleyen Salihi, sözlerini, "Bir ülküsü olmayan bir millet sadece yaralandığıyla kalır. Bizce Türkmeneli bir bütündür." diye tamamladı.

Programa, Yazgan'ın eşi Gülen Yazgan ile oğlu ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ile İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Halis Akyıldız

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ve Kerkük Milletvekili Erşad SalihiProf. Dr. Turan YazganTürk Dünyası'nın Kanayan Yarası TürkmeneliTürkiyeTürkmeneli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5