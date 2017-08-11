Türk dünyasının sesi Ankara'da yankılanacak

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Korosu çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç koristler, Avrasya'nın türkü ve şarkılarını bu hafta Ankara'da seslendirecek.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetlerden TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na katılan genç müzisyenler, Türk dünyası eserlerini içeren repertuvarlarıyla verecekleri konserlerin heyecanını prova sırasında AA muhabirine anlattı.

Koronun şefi Azerbaycan devlet sanatçısı ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Koro Şefi Elnara Kerimova, üç yıl önce kurulan koroda bir araya gelen Türk cumhuriyetlerden sanatçıların, yazları 2 haftalık yoğun bir programla konser ve festivallere katıldığını söyledi.

Farklı ülkelerden sanatçıların bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirten Kerimova, "Her ülkeden muhakkak şarkılarımız var. Bu ezgileri onların kendi dillerinde seslendiriyoruz. Muhakkak öğreniyoruz. Tabii ki önceliğimiz türkülerimiz. Ankara, Karadeniz, Nevşehir, Kayseri gibi her bölgeden türkümüz var. Bunun yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelerin hepsinin türkülerini söylüyoruz." dedi.

Kerimova, "Tepkiler muhteşem, çok iyi. Sonuçta ilk dinlediğinizde belki biraz farklı gelebilir ama kökleri aynı, sözlerde muhakkak bir yakınlık var. Mutlaka size tanıdık sözlere rastlarsınız. Ezgiler, kültürümüz çok yakın. Bu bileşim çok önemli." diye konuştu.

Koronun diğer şefi, Astana Devlet Flarmonisi Oda Korosu şefi Gulmira Kuttıbadamova üç yıldır bir araya gelen koroyu ailesi gibi gördüğünü dile getirerek, "Her yıl bu koroya katılan arkadaşlarımız diğer ülkelerden gelenlerin dilini, kültürünü, koro ustalığını öğreniyor. Bu yılki koro projesi ünlü kazak besteci Bakıtcan Baykadamov'un doğumunun 100. yılına ithaf edildi." dedi.

- "Birbirimizin kültürüne ait ezgileri paylaşıyoruz"

Koroda alto ses olarak görev yapan Azerbaycanlı konservatuvar öğrencisi Nigar Celılova, TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu'na bu yıl katıldığını söyledi.



Diğer Türk cumhuriyetlerden arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Celılova, birbirleriyle Türkçe, Azerice ve Rusça anlaştıklarını anlattı.

Provada "Sarı Gelin" türküsünü seslendiren Celılova, "Sarı Gelin bizim ortak bir türkümüz. Çok seviyorum. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de hem de bütün Türk dünyasında seviliyor." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Gökhan Kalender, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle kurulan koroda üç yıldır tenor ses olarak şarkı söylediğini belirterek, "Birbirimizle çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Müzikal anlamda birbirimizin kültürüne ait ezgileri paylaşmak inanılmaz keyifli. Bambaşka bir ufuk açılıyor." dedi.

Kalender, Türk cumhuriyetlerin eserlerini o dilde seslendirmek zor olsa da, koroda konuşulan tüm dillerin Türkçeye yakın olduğunu ve biraz yavaş konuşarak birbirleriyle rahatlıkla anlaşabildiklerini anlattı.

Koroda alto ses olarak görev yapan Şirin Akhmedzhanova da Türkiye'ye Kazakistan'dan koro çalışmaları için geldiğini söyledi.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini vurgulayan Akhmedzhanova, "Özbekistan'da doğdum, 14 yıl orada yaşadım. Ama okulum için ailem Astana'ya geldi, Kazakistan'da yaşamaya başladık. Annem Kazak ve Arap, babam Özbek." dedi.

Koroda farklı Türk cumhuriyetlerden sanatçılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhmedzhanova, "Biz bir aile olduk. Dost olduk, birbirimizi anladık. Burada olmayı, başka milletlerle bir arada olmayı çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

- TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu ve konser takvimi

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, bugün Etimesgut Anadolu Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Etimesgut festival meydanında saat 20.00'de halka açık konser verecek.

Koronun Ankara'daki ikinci konseri ise, 13 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de TRT Arı Stüdyosu'nda ücretsiz gerçekleşecek.

Koro, Antalya'da da Türk Konseyi İkinci Gençlik Buluşması kapsamında 14 Ağustos'ta konser verecek.

TÜRKSOY Gençlik Oda Korosu, 5-12 Temmuz 2015'te Almanya'da düzenlenen 2. Avrupa Koro Oyunları'ndaki yarışmalarda Türk dünyasını temsil ederek 3 altın madalya kazanmıştı.

Koro, Almanya'nın Bayreuth bölgesinde 2016'da düzenlenen Junger Künstler Müzik Festivali'nde ise 10 konser vererek Avrupalı müzik severlere Türk kültürünü tanıtmıştı.



