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Türk Eğitim-Sen'den memura ek zam talebi

- Genel Başkan Talip Geylan: - "Memura ek zam yapılmalı. Bunun yapılması piyasaya sıcak paranın girmesi demektir. 14 Kasım'da Ankara başta olmak üzere 81 ilde bu talebimizi gündeme getireceğiz"

Türk Eğitim-Sen'den memura ek zam talebi
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ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, tüketici fiyatlarında yıllık enflasyonun yüzde 25'i aştığını belirterek, "Memura ek zam yapılmalı. Bunun yapılması piyasaya sıcak paranın girmesi demektir. 14 Kasım'da Ankara başta olmak üzere 81 ilde bu talebimizi gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.

Türk Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sendikanın şube yönetim kurulu üyeleri istişare toplantısı Antalya'da düzenlendi.

Geylan, toplantıdaki konuşmasında kamu çalışanlarının alacakları enflasyon farkına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyon oranı yüzde 25'i aştı. Tarihimizde ilk kez aldığımız maaş zammının iki, üç katı enflasyon farkı alacağız. Bu ibretlik bir durumdur. Toplu sözleşmede masaya oturup çalışanların yanında değil hükümetin yanında saf tutan sendikanın beceriksizliği, öngörüsüzlüğü tescil edilmiştir. Kamu çalışanlarını bu zulümden kurtarmak lazım."

Ek zam taleplerini daha yüksek sesle dile getireceklerini vurgulayan Geylan, "Memura ek zam yapılmalı. Bunun yapılması piyasaya sıcak paranın girmesi demektir. 14 Kasım'da Ankara başta olmak üzere 81 ilde bu talebimizi gündeme getireceğiz." bilgisini verdi.

- "Mülakatın mutlaka kaldırılmasını istiyoruz"

Geylan, Milli Eğitim Bakanlığında yönetici atama usulünün merkezi yazılı sınav atama şekliyle yapılacağının belirtildiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla eğitimdeki başarısızlığına vurgu yapıyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi ilk düğme olan yönetici atamalarının yanlış iliklenmesidir. Bir okulda okul yöneticileri liyakatli değil ise personeli verimli çalıştıramazsınız. Dolayısıyla kendine güveni olan, ehil, bilgili, liyakatli yöneticilerin iş başına gelmesi gerekir. Yönetici atamalarının merkezi sınav ile yapılmasını destekliyoruz. Bunla birlikte mülakatın mutlaka kaldırılmasını istiyoruz."

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