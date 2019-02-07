TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - 150 yılı aşkın süredir Türkiye'de olan Generali, 150 yıl daha kalmak istiyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - İtalya’nın Trieste kentinde 1831'de kurulan Generali, 156 yıldır bulunduğu Türkiye'de uzun yıllar kalmayı, hizmet ağını ve sigorta çeşitliliğini de genişletmeyi hedefliyor.

İtalya dışında faaliyete başladığı ilk bölgeler arasında İstanbul'un yer aldığı Generali, Türkiye’nin de ilk sigorta firması olma özelliğini taşıyor. 1863’te İstanbul’da ilk acentesini açarak sigortacılık faaliyetlerine başlayan Generali, 1989 yılında Generali Sigorta Anonim Şirketi’ni kurarak yerelleşme yolunda büyük bir adım attı.

Avrupa’nın en büyük 3 sigorta firması arasında bulunan Generali, Türkiye’de 700’ün üzerindeki acentesiyle geniş bir erişim ağına sahip olmasının yanında internet sitesi ve çağrı merkezinden verdiği hizmetlerle de Türkiye’nin her bölgesine hizmet sunuyor.

Generali, büyük bir potansiyele sahip olduğu için kalmak istediği pazarlardan biri olarak ilan ettiği Türkiye'de bazı ortaklıklar yaparak büyümeyi planlıyor.





- "150 yıldan fazla Türkiye'de kalmak istiyoruz"





Generali Sigorta Genel Müdürü Maurizio Pescarini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Generali Sigorta olarak Türkiye'nin en eski şirketlerinden olduklarını, bundan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Pescarini, Generali'nin 1863'te İstanbul'da ilk acentesini açarak sigortacılık faaliyetine başladığını anımsatarak, "Generali'nin kurulmasının ardından ilk girdiği ülkelerden biri burası. 150 yıldan fazla buradayız, 150 yıldan fazla Türkiye'de kalmak istiyoruz." dedi.

Uzun soluklu bir şirket olmanın sırrına değinen Pescarini, "Generali Grubu'nun en büyük özelliği farklılıklara saygı duyması ve sosyal sorumluluğa önem vermesi. İnsanlara eşit davranmamız ve çevreye duyarlı olmamız önemli özelliklerimiz." diye konuştu.

Generali Sigorta olarak Türkiye'de istedikleri hacme henüz ulaşmadıklarını belirten Pescarini, şunları kaydetti:

"Türkiye büyük bir potansiyele sahip olduğu için Generali, Türkiye'yi kalmak ve büyümek istediği pazarlardan biri ilan etti. Sigorta sektöründe büyümek çok kolay. Fiyatınızı düşürürseniz hızlı büyürsünüz. Bunun örneği çok var ama biz karlı olarak büyümek istiyoruz. Bazı ortaklıklar yapmak ve bu şekilde büyümek istiyoruz. Dağıtım kanalımızı da büyütmeyi arzuluyoruz. Bireysel ve KOBİ'ye odaklanmak istiyoruz. Bu, Türkiye'nin endüstriyel gerçeğiyle uyumlu strateji diye düşünüyorum."





- "Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok fırsat var"





Maurizio Pescarini, Generali Sigorta olarak Türkiye'nin kalmak, büyümek ve aktivitelerini artırmak istedikleri bir market olduğunu, bunun için gerekli bütün kaynaklara sahip olduklarını vurgulayarak, "2019 yılının mükemmel bir yıl olacağını düşüyoruz." dedi.

Türkiye'nin çok büyük potansiyelleri içinde barındıran bir ülke olduğunu belirten Pescarini, "Türkiye, yabancı yatırımcılar için birçok fırsatın bulunduğu bir ülke. Kur, enflasyon ve ekonomik istikrar olduğu sürece yabancı yatırımcı için cazip bir pazar olmaya devam edecek. Uluslararası şirketler için en büyük fırsatlardan biri de İstanbul... Burası bölgesel merkez olarak seçilmek için çok uygun bir konuma sahip." ifadelerini kullandı.

Pescarini, özellikle üretim ve sanayi tarafındaki fabrikalar için Türkiye'de üretim merkezlerinin olmasının önemine işaret ederek, Türkiye'nin, iş gücü ve sahip olduğu imkanlar açısından büyük potansiyeli bulunduğunu kaydetti.