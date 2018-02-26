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Türk Eximbank heyeti ABD'de yatırımcılarla buluştu

- Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım başkanlığındaki heyet ABD'de yatırımcılarla bir araya geldi - Banka, ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin artırılmasına yönelik 2018'de 1 milyar dolar tutarında yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor

Türk Eximbank heyeti ABD'de yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığındaki heyet ABD'de yatırımcılarla görüştü.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada bankanın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin artırılmasına yönelik olarak bu yıl toplam 1 milyar dolar tutarında yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Bu kapsamda ABD piyasalarından fon sağlamak amacıyla Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım başkanlığında bir heyetin 19-23 Şubat'ta Amerika'da Citibank koordinatörlüğünde bir dizi toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin New York, Boston ve Los Angeles şehirlerinde önde gelen ve toplamda 1 trilyon doların üzerinde iş hacmine sahip dünya çapında tanınmış varlık yönetim, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluşan 13 yatırımcı kuruluş ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantılarda, yatırım piyasalarına yön vererek geçmişte Türk Eximbank tarafından ihraç edilen tahvillere gelen talep ve tahvil fiyatlaması üzerinde önemli etkisi bulunan yatırımcı kuruluşlar ile bankamızın 2017 yıl sonu finansal bilgileri paylaşılmıştır. Söz konusu yatırımcıların Türkiye ekonomisi ile Türk Eximbank'ı yakından takip ederek olumlu beklentilerinin devam ettiği memnuniyetle değerlendirilmiştir."

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Adnan YıldırımIhracatTürk Eximbank
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