Türk Eximbank'tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli eurobond ihraç etti.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ve swap oranı üzerine yüzde 2,625 (Libor+yüzde 2,625) maliyetli bir eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Uluslararası 260 civarında yatırımcının ilgi gösterdiği tahvil ihracına yaklaşık 2,7 milyar dolar talep geldi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ihraca gelen yüksek talebin, Türkiye ekonomisine ve Türk Eximbank'a olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yıldırım, bankanın geçmişte gerçekleştirdiği ihraçlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin eurobondlarının ikinci piyasadaki benzer vadeli getirisinin 75-100 baz puan üzerinde borçlanırken, yeni ihraçta bu farkı 47 baz puana indirdiğini vurguladı.

Bu işlemin Türk Eximbank tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en uygun maliyetli tahvil ihracı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, böylece bankanın yurt dışında ihraç ettiği tahvillerden sağladığı toplam kaynağın 2,75 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Vadesi 18 Eylül 2022 olan tahvil ihracı Citigroup, HSBC Bank, ING Bank, Mediobanca, Mizuho ve Mitsubishi UFJ yatırım bankaları aracılığıyla gerçekleştirildi.

Tahvil ihracına, yüzde 37'si İngiltere olmak üzere yüzde 59'u Avrupa'dan, yüzde 25'i ABD'den, yüzde 8'i Asya'dan, yüzde 8'i ise Orta Doğu'dan yatırımcılar katıldı. Yatırımcıların yüzde 60'ı dünya çapında tanınmış varlık yönetim şirketleri, diğer kısmı ise banka, sigorta ve hedge fonu şirketlerinden oluştu.



