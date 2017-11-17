Türk Eximbank'tan Asya atılımı

MELBOURNE (AA) – Asya Eximbankları Forumu'nda (AEBF) daimi üye statüsü elde eden Türk Eximbank'ın Genel Müdürü Adnan Yıldırım ‘‘Asya coğrafyasında bundan sonra Türk Eximbank olarak daha aktif olacağız.’’ dedi.



Avustralya’nın Sydney kentindeki Asya Eximbankları Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, ‘‘Asya coğrafyasında bundan sonra Türk Eximbank olarak daha aktif olacağız.’’ yorumunu yaptı.

Forumun ardından Sydney ve Melbourne’de Türk iş adamlarıyla bir araya gelen Yıldırım, bankanın bölgeye bakışı ve yapacağı faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın girişimleri ile MÜSİAD Avustralya, Avustralya Türk İş Konseyi ve Avustralya Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerinden oluşan iş adamları ile akşam yemeğinde bir araya gelen Yıldırım, AA muhabirine AEBF’ye tam üye olan Türk Eximbank’ın bundan sonra bölgede daha aktif olacağını söyledi.



Tam üyeliği önemli bir başlangıç ve dönüşüm olarak tanımlayan Yıldırım, ‘‘ Gerek kendi coğrafyamızda, gerekse Asya coğrafyasında bundan sonra Türk Eximbank olarak daha aktif olacağız.’’ şeklinde konuştu.





- "Tam üyelik, ihracatımızı, dış ticaretimizi artıracak"



Dünya ticaretinin yüzde 28’ini geçekleştiren Asya ülkeleri ile beraber Asya Eximbankları Forumu'nda bir araya gelerek başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, tam üyeliğin önemini ise şu sözlerle açıkladı:

‘‘Bu forumun tam üyesi olmak şu anlama geliyor; bu ülkelerin 'Eximleri' vasıtasıyla ihracatımız, dış ticaretimiz ve bu şirketlerle üçüncü ülkelerde işlerimiz artık daha çok artabilir, biz bunu amaçlıyoruz.’’



Toplantıya katılan ülkelerle kredi çerçeve anlaşmasının yanı sıra Tayland Eximbank ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıklayan Yıldırım, ‘‘Tayland ile ikili ilişkilerimizi artırmak, ihracatçılarımızın karşılıklı ticaretini iki ülkede artırmak ayrıca üçüncü ülkelerde hem ihracat hem de müteahhitlik projelerimizde iş birliği yapmak için finansmanın önünü açmış olduk.’’ dedi.



- "Yurt dışındaki Türk işadamları önemli"



Türkiye’nin Avustralya’daki ticari itibarının, ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde, projelerin artırılmasında çok önemli bir unsur olan Türk iş adamlarını destekleme çalışmalarındaki yol haritasını belirlemek için Sydney ve Melbourne’de iki toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, ‘‘ Zannediyorum bu temaslarımızdan sonra hem Eximbank’ın bu coğrafya ile ilişkileri, hem de Türkiye’nin ihracatına dönük faaliyetler önemli bir ivme kazanmış olacaktır.’’ ifadelerine yer verdi.



Eximbanklara 2020 yılındaki genel kurullarını Türkiye’de yapmaları teklifinde bulunduklarını ve önerilerinin üye ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandığını duyuran Yıldırım, ‘‘ 2020 yılında Asya Eximbankları Forumu’nu inşallah İstanbul’da yapacağız.’’ dedi.





