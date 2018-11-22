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Türk Eximbank'tan tarımsal ürün ihracatçılarına ilave kredi desteği

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Türk Eximbank, yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak"

Türk Eximbank'tan tarımsal ürün ihracatçılarına ilave kredi desteği
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacağını bildirdi.

Pekcan, yazılı açıklamasında, istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip tarım sektörünün, gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla Türk Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını ifade eden Pekcan, bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler için "Mevsimsel Kredi Destek Programı"nın uygulamaya konulduğunu vurguladı.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank, yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda Mevsimsel Kredi Destek Programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacak. Ülkemiz ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank, tarım sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami faydalanmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer eğitim gibi faaliyetleriyle Eximbank, desteklerini firmalarımıza etkin şekilde tanıtmaktadır."

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