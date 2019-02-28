Türk firmalarının 5G'ye geçiş hazırlığı

BARSELONA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, fiber altyapısını ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Otonom araçlar, uzaktan sağlık kontrolü, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamaları 5G ve ötesi ile adeta yeniden şekillenecek." dedi.

Sayan, AA muhabirine, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GSMA'nın en önemli organizasyonu olan Mobil Dünya Kongresi'nin bu yıl 2 bin 400'den fazla firmayı, mobil operatörleri, teknoloji sağlayıcılarını ve yazılım şirketlerini bir araya getirdiğine işaret eden Sayan, organizasyonun 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sayan, kongrenin bu sene "Akıllı Bağlantı" başlığı altında Bağlanabilirlik, Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Dijital Sağlık gibi temalarla düzenlendiğini ifade ederek, bunların yakın zamanda sıkça duyulacak 5G teknolojisiyle insan hayatına girecek kavramlar olduğunu bildirdi.

5G ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan eğlenceye birçok alanda çok önemli yenilikler yaşanacağını vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Otonom araçlar, uzaktan sağlık kontrolü, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka uygulamaları 5G ve ötesi ile adeta yeniden şekillenecek. Bunun yanında yüksek veri hızının yanı sıra şebekeye bağlanabilen cihaz sayısında artış olacak. Bağlanma hızındaki gecikmelerdeki düşüşle mobil internetin kullanım alanları artacak."

- "Fiberi yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Sayan, 5G'ye geçişle birlikte yeni nesil akıllı cihaz ve uygulamalarla veri kullanım miktarının daha da artacağına dikkati çekerek, mobil haberleşme altyapılarının omurga şebekesinde ve baz istasyonlarının şebeke bağlantısında fiberin kullanılmasının gerekeceğini anlattı.

Bu nedenle fiber yatırımlarının daha da artırılmasının ve iyi planlanmasının gelecek yılların en önemli konularından birisi olacağını vurgulayan Sayan, "Fiber altyapısını ülke sathında hızla yaygınlaştırmak için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda yetkilendirdiğimiz altyapı işletmecilerinin önünü açmak için her türlü gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

5G teknolojisini dünyayla eş zamanlı olarak kullanmayı hedeflediklerini belirten Sayan, bu amaç doğrultusunda dünyada yaşanan son gelişmeleri, uygulamaları GSMA Mobil Dünya Kongresi vesilesiyle yakından gözlemlediklerini söyledi.

- "Kongreye Türkiye'den 35 Türk firması katıldı"

Kongreye bu yıl 35 Türk firmasının yanı sıra, 500 civarında ziyaretçinin katıldığını aktaran Sayan, ziyaretçilerin mobil haberleşme sektöründeki son gelişmeleri, teknolojileri ve sektörü etkileyen en yeni konuları keşfetme imkanı bulduklarını bildirdi.

Sayan, gerçekleştirilen konferanslar ve seminerlerle önemli bilgi paylaşımı yapılmasının yanı sıra yeni iş bağlantıları kurma fırsatlarının yakalandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu önemli organizasyon vesilesiyle ülkemizin önde gelen firmaları, uluslararası önemli firmalarla iş birliği yapma imkanı bulacakları yenilikçi uygulamalar geliştirdiler. Bununla birlikte iki tane de iş birliği anlaşması imzalandı. Dolayısıyla Mobil Dünya Kongresi'nin ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk firmaları için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum."

- "Artırılmış gerçeklikle 5G ve ötesi yeniden şekillenecek"

Sayan, Türk Telekom'un yerli girişimi Netsia'nın geliştirdiği yazılımın Huawei altyapısı üzerinden demosunun yapıldığı "artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim içeriklerine 5G'li bulut bağlantısı ile uzaktan erişim" uygulamasının Dünya Mobil Kongresi'nde en iyi 5G uygulamaları arasında gösterilmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AR/VR uygulamalarıyla 360 derece videolar gibi yeni gelişen video türlerinin kullanımıyla çok daha yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"5G ile AR/VR cihazlarının kablo bağımlılığından kurtulmasıyla kullanım alanlarının artması öngörülüyor. Başka bir deyişle 360 derece artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları 5G ve ötesi ile adeta yeniden şekillenecek. Günümüzün en popüler konularından olan bu teknolojileri birçok sektör yakından takip ediyor."

Sayan, 5G teknolojisinin kullanılacağı önemli alanlardan birinin eğitim olduğunu belirterek, AR/VR tabanlı bu uygulamayla tıp, fen bilgisi ve elektronik gibi konularda eğitim içeriklerinin öğrencilere sunularak, ileri düzey bir eğitim deneyiminin ortaya konulmasının amaçlandığını dile getirdi.

- "Yenilikçi çalışmalar artarak devam edecek"

5G altyapılarının yayılımında önemli bir yenilik olarak yerini alması beklenen network dilimleme (network slicing) konusunda yerli teknoloji firmalarından Argela'nın, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla GSMA 2019'da boy gösterdiğini anımsatan Sayan, bu tarz çözümlerin üretilmesiyle yenilikçi çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sayan, Turkcell ile yerli ve milli baz istasyonlarını üreten ULAK Haberleşme AŞ arasında da anlaşma imzalandığını hatırlattı. Milli ve yerli imkanlarla tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ULAK'ın önemine değinen Sayan, güvenli haberleşme altyapısının milli imkanlarla kurulması ve ileri teknoloji ürün geliştirme yeteneğinin kazanılmasıyla Türkiye'nin bu teknolojilerde söz sahibi ülkeler arasında yer almasını hedeflediklerini anlattı.

Sayan, söz konusu projeyle mobil haberleşme radyo erişim şebekesindeki dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari açığın azaltılmasının da önemli hedefler arasında bulunduğunu vurgulayarak, bu anlaşmanın Turkcell'in ULAK baz istasyonlarına ilişkin yeni siparişlerini kapsadığını bildirdi.

Ömer Fatih Sayan, "Bakanlık olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen her ürünün arkasında olmaya devam edeceğiz." dedi.