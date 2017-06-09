Türk firması Suudi Arabistan'da üç havalimanını genişletecek ve işletecek

RİYAD (AA) - TAV Havalimanları tarafından Suudi Arabistan'daki 3 havalimanının genişletilmesi ve işletilmesini içeren nihai anlaşma başkent Riyad'da imzalandı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresince (GACA) yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı ve GACA Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman bin Abdullah el-Hamdan ile firma yetkililerinin katılımıyla nihai anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

İmzalanan anlaşmalar ile havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki önde gelen markası TAV Havalimanları, ortağı Al Rajhi Grubu'yla Suudi Arabistan'ın Kasim kentindeki Emir Nayif bin Abdulaziz, Hail kentindeki Hail Uluslararası ve Yanbu kentindeki Emir Abdul Muhsin bin Abdulaziz havalimanlarını geliştirecek ve işletecek.

TAV Havalimanlarının devraldığı genişletme projesi sonrası Kasim'deki havalimanının yılda ortalama 5,5 milyon, Hail kentindekinin 3,7 milyon, Yanbu kentindekinin ise 4 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.

TAV, Suudi Arabistan'da 2012'den bu yana Medine Havalimanı'nın işletmesini yürütüyor. Ayrıca firma, hizmet şirketleriyle Cidde, Riyad ve Dammam havalimanlarında da faaliyet gösteriyor.