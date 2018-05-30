Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor dünya bilim Knut Hamsun
Fıstık gibi geldi
Fıstık gibi geldi
Tarımı öğrendiler
Tarımı öğrendiler
Paramız kiraya gitti
Paramız kiraya gitti
Sevenleri için imzaladı
Sevenleri için imzaladı
Medya devlerini solladı
Medya devlerini solladı

Türk firmasından Güney Afrika’ya yatırım

- DHT Holding, Güney Afrika’nın önde gelen demir-çelik fabrikası CİSCO’yu 42 milyon dolara satın aldı - Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı Ebrahim Patel: - "Türk yatırımcıları buraya bekliyoruz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık"

Türk firmasından Güney Afrika’ya yatırım

CAPE TOWN (AA) - Türkiye merkezli DHT Holding, Güney Afrika’nın önde gelen demir-çelik fabrikası CİSCO’yu 42 milyon dolarlık yatırım ile bünyesine kattı.

Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı Ebrahim Patel, fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırımın Güney Afrika’nın kalkınmasında önemli bir örnek olduğunu dile getirerek Türk girişimcilere teşekkür etti.

Fabrika tesisi ile Güney Afrika’nın zenginliklerinin ülkede kalacağını ifade eden Patel "Ülkemizdeki hurda metaller işlenmek üzere Hindistan veya Çin’e gönderiliyor. Artık bu tesisler sayesinde metal atıklarımızı kendimiz işleyebileceğiz." dedi.

Hükümet olarak gelecek 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini anlatan Patel, “Bu tesisi hayata geçiren yatırımcılardan özellikle rica ediyorum. Türkiye’deki diğer yatırımcılara Güney Afrika’yı ve burada çok büyük potansiyellerin olduğunu anlatın. Türk yatırımcıları buraya bekliyoruz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık.” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşan Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise DHT Holding'in bu yatırımı ile Güney Afrika’daki en büyük Türk yatırımlarından biri olduğunu aktararak, “Güney Afrika zenginlikleri ve markalarıyla Türk yönetim anlayışının birleşmesyle çok başarılı sonuçlar doğacak ve bunun da faydasını Güney Afrikalılar ile beraber bizler de göreceğiz.” dedi.

Büyükelçi Ülgen “İleriye dönük zamanlarda Güney Afrika’da bu tür girişimlerin ve ilişkilerimizin daha da artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Bakanın girişimcilerimize verdiği desteği görüyoruz ve sizin verdiğiniz bu desteklerle buraya daha fazla Türk girişimcinin geleceğine inanıyorum.” diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DHT HoldingGüney AfrikaYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5