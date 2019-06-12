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Türk firmasından Kazakistan'a hastane yatırımı

- YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Hüseyin: - "Kazakistan'da uygun yatırım ortamı var ve yatırımcılar için imkanlar sunuluyor"

Türk firmasından Kazakistan'a hastane yatırımı
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NUR SULTAN (AA) - Türk firması "YDA Holding"in Kazakistan'da 500 ve 610 yataklı 2 hastane inşaat projesine yatırım yapacağı bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in katılımıyla düzenlenen törende Batı Kazakistan Eyalet Valisi Kumar Aksakalov ile YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arsan arasında 500 yataklı il hastahanesi inşaatını öngören anlaşma imzalandığı bildirildi.

Arslan Hüseyin'in,Türkistan Eyaleti Valisi Umirzak Şukeyev ile Türkistan kentinde 610 yataklı hastane inşaatı anlaşması imzaladığı da kaydedildi. Yapılan açıklamada, inşaat işlerinin 2022 yılında tamamlanmasının planladığı aktarıldı.

Açıklamada, projelerin kamu-özel ortaklığı sistemiyle uygulanacağı ve 2 projeye yapılacak yatırımın 50 milyar tenge (131 milyon dolar) civarında olduğuna vurgu yapıldı.

YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan yaptığı değerlendirmede ise Kazakistan'da uygun yatırım ortamının bulunduğunu, projelerin uygulanmasında yatırımcılar için tüm imkanların sağlandığını söyledi.


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Türk FirmalarıYatırım
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