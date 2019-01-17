Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Türk Gençlik Vakfı'ndan, burslu öğrenciler yararına etkinlik

İSTANBUL (AA) - Türk Gençlik Vakfı, geliri burslu öğrenciler yararına kullanılmak üzere kahvaltı programı düzenledi.Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'ında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur...

Türk Gençlik Vakfı'ndan, burslu öğrenciler yararına etkinlik
banner17

İSTANBUL (AA) - Türk Gençlik Vakfı, geliri burslu öğrenciler yararına kullanılmak üzere kahvaltı programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'ında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Yerlikaya, etkinliği düzenleyen gönüllülere teşekkür etti.

Türk Gençlik Vakfı Kadın Komisyon Başkanı Yasemin Sezgin de amaçlarının hizmet olduğunu, bu kapsamda faydalı işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Vakıf hakkında da bilgi veren Sezgin, "Biz, iş adamları, iş kadınları, akademisyenler, sanatçılar, fikir önderleri, düşünürler, köşe yazarları ve dış ilişkiler uzmanlarından oluşan geniş bir üye topluluğunu bünyesinde barındıran, toplumun ileri gelenleri ve fikir önderlerini gelecek nesillerle aynı çatı altında buluşturan vizyon sahibi, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Sezgin ayrıca Hatice Nur Yerlikaya'ya çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından, Erguvan Musiki Topluluğu konser verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KahvaltıüsküdarYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1