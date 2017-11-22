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Türk gravür sanatçısı Kudüs'te sergi açtı

- Türk gravür sanatçısı Aslı Sağlam, iki yıl içeresinde yaptığı eserlerini, Kudüs Tiyatrosu'nun galeri salonunda Noga Arad-Ayalon'un küratörlüğünde sergilemeye başladı - Sağlam: - "Kudüs, çok birleştirici aynı zamanda çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Kudüs'ün farklı yerlerinden ve farklı kesimlerinden hayatıma ilişkin kahramanları bu seriye taşımaya çalıştım"

Türk gravür sanatçısı Kudüs'te sergi açtı

KUDÜS (AA) - Türk Gravür Sanatçısı Aslı Sağlam, hayatında iz bırakan anıları işlediği eserlerini, Kudüs'te sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sağlam, Batı Kudüs'teki Kudüs Tiyatrosu binasının galeri salonunda Noga Arad-Ayalon'un küratörlüğünde açtığı "Değerli Hayat" adlı sergide, son iki yıl içinde yaptığı 16 eserine yer verdi.

Sanatçı Sağlam, AA muhabirine, "Değerli Hayat serisi varoluşumun kişisel ve zaman dışı bir dönemini, bugüne taşıdığım çocukluğumu resmediyor. Aslında bu serinin ortaya çıkması çok yakın bir çocukluk arkadaşımın doğum gününe hazırlıkla oldu. Yine aynı şekilde bu seri annemle birlikte denizde, denizatlarını kovaladığımız o günlerin eserlere yansımasıdır." dedi.

Eserlerin hayal dünyası ile günlük yaşamın iç içe geçtiği ender ve aydınlatıcı anları tetiklediğini ifade eden Sağlam, "Buradaki her eseri büyük bir kitabın resimleri gibi düşünün. Her eserin hikayesi bir diğeriyle bağlantılı. Bu eserler düşsel, ironik, oyunbaz hisler ile bu hislerin yansımalarını ve düşünsel süreçleri de aktarıyor." diye konuştu.

Sağlam, eserlerini Kudüs'te oluşturduğunu ve yine Kudüs'te sergilemenin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Kudüs, çok birleştirici aynı zamanda çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir. Kudüs'ün farklı yerlerinden ve farklı kesimlerinden hayatıma ilişkin kahramanları bu seriye taşımaya çalıştım." dedi.

Teknolojiden yararlanmadığını, mekanik ilave kullanmadığını ve ortaçağ gravür sanatına uygun şekilde eserlerini oluşturduğuna değinen Sağlam, eserlerin yakın zamanda İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sergileneceğini belirterek, bu sergiyi işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinli sanatseverlere de açmak istediğini vurgu yaptı.

Sağlam, dün geçirdiği trafik kazasına rağmen sergisinin ilk gününde salona gelerek misafirleriyle ilgilendi.

İsraillilerin yoğun ilgi gösterdiği "Değerli Hayat" gravür sanat sergisi, bir ay boyunca açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Batı KudüsTürk Gravür Sanatçısı Aslı Sağlam
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