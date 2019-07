Türk gurme, uluslararası yarışmada aday

International Wine & Spirits Competition (IWSC) dünyanın dört bir yanında üretilen içkileri değerlendiren ve bunun yanısıra sektöre önemli katkıları olan kişileri ödüllendiren bir kurum. Spirit Communicator of the Year (Yılın İletişimcisi) ödülü her yıl içki kültürü konusunda araştırmalar yapan, farkındalık yaratarak eğitime katkı sağlayan, iletişim yönü güçlü yeme içme yazarlarına ve gurmelere verilen bir ödül. The IWSC Spirit Communicator of the Year 2019 yarışmasının finalistleri Temmuz ayı sonunda açıklanacak ve Kasım 2019’da Guildhall, Londra’da gerçekleştirilecek görkemli bir ödül töreninde kazananlar ödüllerini alacak.Dr Burkay Adalığ konuyla ilgili olarak “IWSC sektörün Oscarları olarak tanınan, uluslararası bilinirliği oldukça yüksek bir ödül töreni. Bu konudaki çalışma, yazı ve eğitimlerimin değer görmesi ve aday gösterilmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ödülü kazanamasam bile çabalarımın böyle bir kurum tarafından takdir görmesi benim için çok değerli” dedi.