İSTANBUL (AA) - Türk devletleri ve bölgeleri sivil toplum kuruluşları (STK) ve şirketlerinin, "Türk Devletleri Birliği" kurulmasına yönelik çalışmalarına katkı sunmak amacıyla oluşturulan Türk Halkları Konseyi tanıtıldı.

Türk Halkları Konseyi Genel Başkanı Mahmut Oral, Grand Cevahir Otel'deki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Birliğinin kurulmasına yönelik çalışmaların tek elden yürütülmesini sağlamak için birliği kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Konseyin, dünyanın değişik yerlerinde faaliyet gösteren 107 STK'dan oluştuğunu anlatan Oral, "Türk birliği oluşturmaya yönelik çalışmalar, bölünmüşlük nedeniyle cılız kaldı. Bu sesin gür çıkması için birlik olmak gerekiyor. Ayrıca, son dönemde yaşanan olaylar, sınırların değiştirilmesi çabaları, Müslüman ve Türk devletlerinin kendisini savunmak ve korumak amacıyla güç birliği oluşturulmasını zorunlu hale getiriyor. Nasıl batılı bir araya gelip, Avrupa Birliği'ni (AB) kuruyorsa bizim de bunu başarmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Türk Devletler Birliği kurulması en önemli hedefimiz"

Oral, birliğin kurulmasının başarılması durumunda yapılacaklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Çağrı kurultayının kurulması, Türk devletleri arasında kültürel, eğitim, spor, ekonomik, siyasi ve yeni aile bağlarının kurulması, ortak projeler yapılması, Türk Dünyası Fonu kurulması, Türk eğitim sisteminin dünyaya yayılması, Türk okul ve üniversitelerinin kurulması, Türk gelenek ve göreneklerinin ders müfredatında zorunlu hale getirilmesi, Türk ekonomisin daha geniş bölgelere yayılması, Türk dünyasında ortak medya kurulması ve ortak Türk tarihinin yazılmasını amaçlıyoruz. Türk Devletler Birliği kurulması en önemli hedefimiz. Bunun başarılması, AB gibi dünya çapında etkin bir güç oluşturacaktır."

Bu kapsamda önemli çalışmalar yapacaklarını dile getiren Oral, çok sayıda toplantı, festival, panel, konferans düzenlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Mahmut Oral, başka etkinlikler de gerçekleştireceklerini aktararak, "Tüm bunların sonucunda birliğin kurulmasıyla ekonomik bağımsızlık elde edilmesini, millileşmenin sağlanması, ortak Türk alfabesine geçiş gibi sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz." dedi.