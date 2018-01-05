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Türk hastanesi ve Sudanlı sigorta şirketi anlaşma imzaladı

- Emsey Hospital ile Sudan hükümetine bağlı Şikan Sigorta Şirketi sağlık anlaşması imzaladı

Türk hastanesi ve Sudanlı sigorta şirketi anlaşma imzaladı

HARTUM (AA) - Emsey Hospital ile Sudan hükümetine bağlı Şikan Sigorta Şirketi arasında sağlık anlaşması imzalandığı bildirildi.

Anlaşmayı Türkiye'deki Emsey Hospital tarafından Genel Müdür Yardımcısı Dr. Göksel Bahadır, Sudan'daki Şikan Sigortası tarafından da Abdulmuhsin Abdulbaki imzaladı.

Emsey Hospital Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Bahadır, yaptığı açıklamada, iki kurum arasındaki anlaşmayla Sudanlı hastaların, Türkiye'de tedavi görebileceğini söyledi.

Bahadır, Sudan’da tedavi göremeyen hastaların daha önce Şikan Sigorta Şirketi tarafından Ürdün, Mısır, Hindistan, Tayland gibi ülkelere gönderildiğini, ancak bu ülkelerde ciddi sorunlar yaşandığı için sigorta şirketinin, "sağlık turizmindeki başarılı çalışmaları, güven ve istikrar yönünden de öne çıkması sebebiyle Türkiye ile çalışmaya karar verdiğini belirtti.

Doktor Bahadır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı güven ve iş birliği kapsamında ilerleyen zamanda Sudan’da görüntüleme merkezleri veya poliklinik açılabilir, doktor ve sağlık personeli eğitimleri düzenlenebilir. Ancak, bunlara şimdilik uzun vadeli projeler olarak bakılabilir. Şu an için ilk görevimiz, Sudan’da sağlık sorunu yaşayan ve tedavisi hastanemizde mümkün olan kişileri Emsey Hospital’dan sağlıklı bir şekilde ülkelerine uğurlamak olacak."

Şikan Sigorta Şirketi yetkilisi Abdulbaki de Emsey Hospital ile yaptıkları anlaşmanın, Sudan-Türkiye arasındaki anlaşmaların uygulanmasının bir adımı olduğunu ifade etti.

Abdulbaki, Türkiye'de tedavi görmek isteyen Sudanlılara da bu kapsamda fırsat verileceğini kaydetti.

Sudan’da sağlık sigortası hizmeti sunan Şikan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yahya Muhammed Hayr yürütüyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika turu kapsamında gerçekleştirdiği Sudan ziyaretine damga vuran konulardan biri de ekonomik anlaşmalar oldu.

Erdoğan'ın iki gün süren Sudan gezisi sırasında, özel sektör temsilcilerinin anlaşmaları dahil farklı alanlarda 22 iş birliği anlaşması imzalanmıştı.


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