Türk Hava Yolları ve Özyeğin Üniversitesi iş birliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları, Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencilerine istihdam olanağı sunacak.

Türk Hava Yolları'nda yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ile Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında teorik eğitim ve uçuş eğitimi iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri teorik eğitimler ve uçuş eğitimlerinde, Türk Hava Yolları tarafından uygulanacak işe alım sürecindeki test, uygulama ve değerlendirmelerde başarılı olmaları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ATP(A) lisanslarını almaları ve Türk Hava Yolları tarafından yapılacak sağlık kontrolünü geçmeleri halinde, ikinci pilot adayı olarak değerlendirilecek.

Türk Hava Yolları'nın ihtiyaç duyduğu pilot profiline uygun mezunlar vermeyi hedefleyen program, öğrencilerin işe alım süreci aşamalarını üniversite eğitimleri sürecinde tamamlamalarını, mezuniyet sonrasında zaman kaybetmeden kokpitteki yerlerini alabilmelerini sağlayacak.





- "Önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz"





Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üniversite ve sektör iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Türk Hava Yolları'nın küresel havacılık pazarındaki başarılı yükselişi bizleri daha iyi yerlere gelmek için heyecanlandırmaktadır. Türkiye'nin önemli eğitim kurumlarından birinin bu yükselişimizde katkı sağlamak için yanımızda olduğunu bilmek atacağımız yeni adımlara da güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nı "dünyanın en iyi havayolu olma" hedefine taşıyacak insan kaynağının kazanımı adına önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirten Ekşi, Özyeğin Üniversitesi ile Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın yükselişine katkı sağlayacak pilotlar yetiştireceklerine inandıklarını kaydetti.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise bu değerli iş birliğinin sektörlerle iç içe eğitim anlayışı ve nitelikli pilot yetiştirme hedefleriyle doğrudan örtüştüğüne ve öğrencilerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'de kısa süre içinde tanınan ve tercih edilen Pilot Eğitimi Lisans Programı'nın, dinamik ve yenilikçi eğitim yaklaşımı ile sektördeki mevcut pilot ihtiyacını karşılamayı ve havacılık kültürünü benimsemiş pilotları sektöre kazandırmayı temel amaç olarak benimsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2011 yılında üniversitemizde uygulamaya başladığımız yeni uçuş eğitim modelimiz de bu alandaki çalışmalarımıza ve hedeflerimize önemli katkılar sağlamıştır. 2016 ve 2017 yıllarında vermiş olduğumuz toplam 39 Pilot Eğitimi Lisans Programı mezunumuzdan 32'si işe alım süreçlerinde başarılı olarak havacılık sektöründe istihdam edilmiş olup, bu yıl Türk Hava Yolları tarafından istihdam edilen mezun pilot sayımız 12'ye ulaşmıştır. Bu iş birliğinin öğrencilerimizin motivasyon ve başarılarını artıracağına ve Özyeğin Üniversitesi'nin pilot yetiştirme, Türk Hava Yolları'nın ise pilot istihdamı konusunda karşılıklı olarak fayda sağlayacağına inanıyorum."



