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Türk heyeti Güney Afrika'da

- Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünde verilen yemek, Türkiye'den bu ülkeye giden heyet ile Güney Afrika'nın bazı siyasetçi, iş adamı ve akademisyenlerini bir araya getirdi - AK Parti Bursa Milletvekili Torun: - "Güney Afrika, Afrika'da bizim için istikrarlı ve önemli bir ülkedir"

Türk heyeti Güney Afrika'da

JOHANNESBURG (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Temsilciliğinin daveti üzerine Türkiye'den bu ülkeye giden heyet, Güney Afrika'nın bazı siyasetçi, iş adamı ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsünde verilen akşam yemeğine, heyette yer alan AK Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ve Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse ile Güney Afrika'nın önde gelen siyasetçileri, iş adamları ve akademisyenleri katıldı. Davetlilere Türk mutfağından yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, efsane lider Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela da yer aldı.

Yemekte konuşan Milletvekili Torun, uzun yıllardır Afrika'da çalışmalar yaptığını belirterek, "Güney Afrika, Afrika'da bizim için istikrarlı ve önemli bir ülkedir." dedi.

Torun, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, Güney Afrika ile 1862 yılında Osmanlı Devleti tarafından bu ülkeye gönderilen ilk Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'ye kadar uzanan ve 150 yıldan fazla süren bir geçmişi olduğunu anlatan Torun, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016'da Türkiye'de darbe girişimi oldu ve Türk halkı bunu durdurdu. Eğer sorun dışarıdan geliyorsa nasıl başa çıkacağınızı biliyorsunuz ve kolayca yenebiliyorsunuz ancak içeriden geliyorsa onunla baş etmek zordur. 15 Temmuz'da karşılaştığımız şey budur. Birlikte çalışmalıyız, içeriden ya da dışarıdan gelen bu tür kötülüklere karşı bir araya gelmeliyiz. Yaşadığımız bu dönemde dünya bir köy haline geldi. Batıda veya Çin'de bir şeyler olduğunda bizi etkiliyor, Barselona'da bir şey olsa bizi etkiliyor. Onun için biz Müslümanlar olarak insanlara gerçek İslam'ı öğretmeli ve din adı altında uluslararası istihbarat ajanslarının yönettiği terör örgütlerinden İslam'ı korumalıyız."

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Cemalettin Kani TorunGüney Afrika
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