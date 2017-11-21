Türk heyeti Makedonya'da

ÜSKÜP (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Makedonya’daki temasları kapsamında Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir araya geldi.

Vali Kamçı başkanlığındaki heyet ile MATTO heyeti arasındaki görüşme, Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki MATTO merkezinde gerçekleşti.

Vali Kamçı, buradaki açıklamasında, Makedonya ziyaretini 30 kişilik heyetle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının Kayseri ve Erciyes Dağı'ndaki kayak merkezlerini tanıtmak olduğunu aktaran Kamçı, “Kayseri olarak bizim 3 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz söz konusu. Türkiye’nin mobilya merkezi diyebiliriz Kayseri için. Ev ve büro mobilyası anlamında Türkiye’de en çok üretim yapan iliz. Dolayısıyla Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri.” dedi.

Makedonya ile işbirliği ve ticaret hacmine de değinen Kamçı, “O anlamda 500 milyonluk bir dış ticaret hacmine sahibiz Makedonya ile. Bunu kat kat artırmak mümkün. Makedonya’nın tüm ihtiyaçlarını Kayseri’den giderebilmek, yurt dışından aldığı tüm ithalat mallarının Kayseri’den alınması mümkündür diyebilirim.” şeklinde konuştu.

MATTO Başkanı Ademoski de Vali Kamçı ve Milletvekili Tamer’in gerçekleştirdikleri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ademoski, “Kayseri bizim için çok önemli. Türkiye’nin en önemli endüstri şehirlerinden biri.” ifadesini kullandı.

"Makedonya ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla Türkiye'de ne gibi yatırım yapabiliriz ve Türkiye’den ciddi yatırımcıları getirme yönünde çalışıyoruz.” diyen Ademoski, bu bağlamda ekonominin geliştirilmesi ve Makedonya’da yeni istihdam sağlanmasını hedeflediklerini aktardı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ise Kapadokya’nın Kayseri’ye 80 kilometre mesafede olmasından dolayı Kayseri'nin önemli bir turizm şehri olduğunu söyledi.

Tamer, “Erciyes Dağımız önemli bir turizm ve kayak merkezi. Hiç durmadan 200 kilometrelik bir kayak pisti mevcut. Aynı zamanda 5 yıldızlı otelleriyle konaklama alanları söz konusu. Yine yazın özellikle futbol takımları için kamp yapabilecekleri bir merkez.” diye konuştu.

Heyet Makedonya’daki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de görüştü.