Türk hırdavat sektörünün hedefi ihracatı artırmak

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, "Dünya geneline baktığımız zaman hırdavat sektörünün 113 milyar dolarlık toplam ihracatı var. Bu da gitmemiz gereken daha çok yol olduğunu gösteriyor." dedi.

Tecdelioğlu, Almanya'nın Köln kentinde devam eden Uluslararası Hırdavat Fuarı'nda (Eisenwarenmesse), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bağlantı elemanları, kilit, el aletleri ve hırdavat (BAKİEL) sektörünün 2017 toplam ihracatının 1 milyar 464 milyon dolar olduğunu belirten Tecdelioğlu, sektör olarak ihracatlarını arttırmak için bu yıl yurt dışında yaklaşık 40 etkinliğe milli katılım gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.





- "Gitmemiz gereken çok yol var"





Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Köln'deki bu fuarın sektör açısından önemini vurgulayan Tecdelioğlu, şunları söyledi:

"Hırdavat sektörü birçok sektöre hizmet eden, ara ürün üreten bir sektör. 1,4 milyar dolarlık sektör ihracatımız var. Bunun 360 milyon dolarlık kısmını Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Dünya geneline baktığımız zaman hırdavat sektörünün 113 milyar dolarlık toplam ihracatı var. Bu da gitmemiz gereken daha çok yol olduğunu gösteriyor."

Tecdelioğlu, fuara 52 firma ile katılarak, katılımcı ülkeler sıralamasında 4. sırada yer aldıklarına işaret ederek, "Katma değerli bir sektörüz, kilogramı 4 doların üzerinde bir fiyatımız var. Bunun üzerinde daha çok koşup, daha çok ürün satmamız lazım. Bunun için de uluslararası alanda daha fazla yer almalıyız." dedi.





- "Yıla ihracat artışıyla başladık"





BAKİEL sektörünün yıla ihracat artışıyla başladığını kaydeden Tacdellioğlu, şu bilgileri verdi:



"BAKİEL sektörünün 2017 toplam ihracatı 1 milyar 464 milyon dolar oldu. Sektör 2018 yılına özellikle bağlantı elemanları sektöründe olumlu bir ivme ile başladı. Ocak ayı ihracat verilerine baktığımızda, bağlantı elemanları sektörü ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 45’in üstünde bir artış oldu. Kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları sektörlerinde de ortalama yüzde 28,4’lük bir artış söz konusu. BAKİEL sektöründe Ocak 2018’de ihracat hacmi, Ocak 2017’ye oranla yüzde 27 artış gösterdi."





- "40 ülkeyi gezeceğiz"





Tecdellioğlu, İDDMİB olarak geleceğe yönelik hedefleri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim birlik olarak 2023 yılı ihracat hedefimiz 25 milyar dolar. Şu an maalesef 7 milyar doları geçen bir ihracatımız var. Ham madde fiyatlarının değişmesi, dünyada 2013'den sonraki küresel sıkıntılar bu hedefleri belki bir kısım geriye çekme ihtiyacı doğuracak ama biz bu açığı daha fazla ülkeye ihracat yaparak bu hedefleri değiştirmeme gayretindeyiz. Birlik olarak 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızı artırmak için bu yıl yurt dışında yaklaşık 40 etkinliğe milli katılım gerçekleştireceğiz."

Her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 55 ülkeden 2 bin 670 firmanın katıldığı fuar 7 Mart'ta sona erecek.