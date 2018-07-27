Türk iş adamları için Güney Afrika'da yatırım fırsatı

JOHANNESBURG (AA) - GÖKHAN KAVAK/MURAT KARADAĞ - Gelişen ekonomisi ve güçlü finansal yapısıyla kıtada birçok konuda lider konumda olan Güney Afrika Cumhuriyeti, kıtanın lokomotif ekonomik gücü konumunu koruyor.

10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülke, kıtaya giriş yapmak isteyen yabancı yatırımcılara olduğu gibi Türk yatırımcılar için de cazibe merkezi konumunda.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şube Başkanı Abubekir Salim, Güney Afrika ekonomisi ve yatırım imkanları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Salim, Güney Afrika’nın kıtadaki en büyük limanına ve en gelişmiş finans sektörüne sahip olması, dünyanın en değerli maden rezervlerini sınırlarında barındırması ve yüksek iş gücü dolayısıyla kıtaya her alanda giriş kapısı konumunda olduğunu belirterek, Güney Afrika’nın dünya ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Güney Afrika’nın G-20 ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Salim, ülkenin yüksek alım gücüyle Türk yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu söyledi.

- Farklı alanlarda yatırım imkanı

Ülkenin finans sektöründeki yatırım alanlarına değinen Salim, “Güney Afrika nüfusunun yüzde 3’ünü oluşturan Müslümanların ülkede hem ekonomik hem kültürel anlamda ciddi bir özgül ağırlığı var. Faiz konusunda çok hassaslar. Bu noktada Güney Afrika, katılım bankalarının ilgisini çekebilecek ve kesinlikle iş yapabilecekleri bir ülke durumunda.” diye konuştu.

Salim, yatırım yapmak isteyenlerin Güney Afrika'da kapsamlı bir ön çalışma yapmaları tavsiyesinde bulunarak, “Güney Afrika yatırım açısından sabır gerektiren ancak bu sabrın sonunda önemli kazanımlar getiren bir ülkedir.” dedi.

BRICS ile dünyada yeni bir blok oluştuğunun altını çizen Salim, “BRICS, dünyadaki sorunlara yeni çözümler üretmek amacında. IMF’ye alternatif banka oluşturma kararı, aldığı en önemli kararlardan birisi. Bu ağ, yatırım ve ilişkilerimizi geliştirme açısından önemli bir ağ. Türkiye’nin BRICS zirvesine davet edilmesi ve iş birliklerinin arttırılması çok önemli husustur.” ifadelerini kullandı.

- Güney Afrikalılardan Türk yatırımcılara güven

Güney Afrika’da faaliyet gösteren Hafre Plastik şirketinin Direktörü Latif Sarıkaya da Türkiye’nin tarihinde sömürge anlayışı olmaması, Güney Afrika ile Türkiye ilişkilerinin 150 yıl önce kültür ve eğitim faaliyetleriyle başlamasının ilk etapta Türk yatırımcıya karşı güven oluşturduğunu söyledi.



Sarıkaya, “Toplumun yüzde 90’ının ayrımcılığa maruz kaldığı Güney Afrika toplumunda, her dönem mazlumların yanında olan Türkiye vatandaşı olarak burada toplumun her tabakası tarafından sıcak karşılanma ve yakın ilişkiler kurabilme potansiyelimiz var. Bu elbette iş hayatına da yansıyor." dedi.

Türkiye’nin tarihi açısından oluşturduğu bu güven algısının Türk yatırımcısı için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Sarıkaya, “Ülkemizdeki potansiyel ürün ve hizmetler buraya ithal edilen muadillerine göre çok daha kaliteli. Ayrıca Güney Afrika pazarında olmayan birçok ürünün buraya getirilmesi pazara girmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bu nedenler Türk yatırımcısını burada bir kaç adım öne çıkarıyor.” dedi.

- Gelişen ekonomisiyle daha görünür hale gelecek

Güney Afrika merkezli Amka Product Holding Koordinatörü Haroon Kalla da ülkenin, kıtanın finansal, kültürel ve sanat merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Ülkenin, Afrika kıtasına giriş yapmak isteyen yatırımcılar için anahtar bir zemin olduğunu ifade eden Kalla, son yıllarda gelişen ekonomisiyle bu ülkenin yakın zamanda dünyada daha görünür hale geleceğini dile getirdi.

Güney Afrika hükümetinin ekonomik hareketliliği arttırmak için yakın zaman önce "Yatırım Masası" kurduğu bilgisini paylaşan Kalla, “Yeni şirketler Güney Afrika’da artık daha hızlı bir şekilde yol alabiliyor. MÜSİAD ve Türkiye merkezli firmaların buradaki varlığı Türk yatırımcılar için önemli bir yol gösterici etken.” dedi.

Türk mühendisliği, sağlık hizmetleri ve maden sektörünün çok iyi durumda olduğuna dikkati çeken Kalla, tecrübeleriyle Türk girişimcilerinin bu alanlarda ülkeye çok iyi giriş yapabileceklerini kaydetti.

Kalla, Güney Afrika’da Türkiye ve Türk toplumuna karşı büyük bir saygı duyulduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle iki ülke ilişkileri, bölgedeki Türk varlığının ve kurumlarının daha da gelişeceğini anlattı.

Kalla, şunları söyledi:

"Türkiye son 10 yılda Avrupa'da en fazla büyüyen ekonomilerden biri durumunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle Türkiye’nin BRICS ülkeleri ile kapsamlı iş birlikleri kurulacaktır. Türkiye, özellikle de kıtadaki lider konumundan dolayı Güney Afrika ile yapacağı anlaşmalarla Afrika serbest ticaret anlaşmasından daha yüksek yarar sağlayabilir ve Türk yatırımcı tüm kıtaya daha rahat açılabilir. Güney Afrika ve Türkiye tecrübe paylaşımı ile tüm Afrika kıtasında iyi bir gelecek kurabilirler.”