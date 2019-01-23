ANKARA (AA) - Türk-İş Başkanlar Kurulu, kadroya geçen taşeron işçiler ile ailelerinin, kendilerine verilen "Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünün yerine getirilmesini ve geçim şartlarının iyileştirilmesini beklediğini bildirdi.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu, ülke ve çalışma hayatı gündemiyle bugün Ankara'da toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirisinde, kamudaki çok sayıda taşeron işçinin kadroya alındığı belirtildi.

Ancak KİT'ler ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçilerinin kadro talebinin, verilen sözlere rağmen karşılanmadığı kaydedilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Yemekhane ve çağrı merkezi gibi personel giderinin yüzde 70'in altında düşebildiği birçok hizmet alım işinde çalıştırılan taşeron işçiler, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihalelerde çalışanlar, danışmanlık ve mal alım ihaleleri, anahtar teslim işleri kapsamında çalışanlar da kadroya alınmadı. Kapsam dışında kalan iş yerlerinde çalışanlar da bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklemektedir. Asıl işte yıllardır çalıştığı halde, yapılan düzenleme sonucu kadro hakkından mahrum bırakılan işçilerimizin haklı talebi, verilen söz doğrultusunda, bir an önce yerine getirilmelidir. Kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sona erdirilmelidir."



- "Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması öncelikli konu"



Kamuda kadroya geçen işçiler için 2020'ye kadar altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 zam oranının belirlendiği anımsatılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Oysa 2018 sonunda Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programa göre öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 için yüzde 15,90 ve 2020 için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının öncelikle iyileştirilmesidir."

Sakarya'daki "Tank Palet Fabrikası" olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtilen bildiride, milli bir kuruluş ve savunma sanayinin önemli bir iş yeri için alınan kararın yeniden değerlendirilmesi istendi.

Çalışma ilişkilerinde ortak ekonomik ve sosyal hak ile çıkarları korumanın etkin araçlarından olan grev hakkının fiilen uygulanamaz noktada olduğu ifade edilen bildiride, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve önündeki engellerin kaldırılması öncelikli konudur. Yasamanın üzerine düşen görev, bunu sağlayacak tedbirleri uluslararası ilkeler doğrultusunda düzenlemesidir. Bu yıl kamuda müzakereleri yapılacak toplu iş sözleşmelerinin, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Başkanlar Kurulunca oluşturulacak Koordinasyon Kurulu tarafından koordine edilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl da kamu iş yerlerinde örgütlü sendikalarımız ortak hareket edecek ve toplu iş sözleşme görüşmelerini koordinasyon içinde birlikte yapacaktır. Başkanlar Kurulumuz, üye sendikalarımızca işçilerin hak ve çıkarlarının korunması için uygulanan grevler ile örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecinde sürdürülen bütün meşru ve haklı eylemleri desteklemektedir."