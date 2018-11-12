Türk-İş Genel Başkanı Atalay geçici işçileri kabul etti

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Belediye ve il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yaklaşık 7 bin geçici işçi, bu konuda somut adım atılmasını bekliyor." dedi.

Atalay, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ile belediye ve il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalışan bir grup geçici işçiyi Türk-İş Genel Merkezi'nde kabul etti.

İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Atalay, şunları söyledi:

"Geçen yıl çıkan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106. maddesinin 3. fıkrasında yer alan kurumlarda 5 ay 29 gün çalışan işçilerin Maliye Bakanlığının onayıyla 4 ay daha çalıştırılmasının yolu açıldı. Maalesef belediye ve il özel idareleri bu kapsamın dışında tutuldu. Bu konuda ciddi mağduriyetler söz konusu. Belediye ve il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalışan işçilerimizin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yaklaşık 7 bin geçici işçi bu konuda somut bir adım atılmasını bekliyor."

- "Bunların elbette düzeltilmesi lazım"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ağar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici işçilerin çalışma sürelerinin 10 ay kadar uzatılması müjdesinin verildiğini anımsattı.

Birçok kurumda çalışan geçici işçiye 10 aya kadar çalışabilme hakkı tanındığını ama belediye ve il özel idarelerindeki geçici işçilerin bu kapsamın dışında tutulduğunu belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Verilen talimat başka, çıkan yasa başka. Kimse mutlu değil. Kadroya geçen de mutlu değil, 5 ay 29 gün çalışan da mutlu değil. Bunun 4 ay daha uzatılmasında 'Maliye Bakanlığı yetkilidir' ifadesi var. Yani 'uzatılır' diye bir şey yok. Yani kurum talep edecek, kurum 4 ay talep ederse işçiler 4 ay çalıştırılacak. Bu da bir eksiklik. Bunların elbette düzeltilmesi lazım. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname bu şekliyle 2020 yılı sonuna kadar çalışma hayatını kötüye götürür."

Ağar, geçici işçilerin temsilcileriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'den randevu istediklerini, belediye ve il özel idarelerindeki geçici işçilerin sorun ve tapelerini Bakan Yardımcısı Erdem'e de arz edeceklerini bildirdi.