Türk-İş Genel Başkanı Atalay:

BOLU (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bir asgari ücretli, çalıştığı bir yılın yaklaşık bir ayını vergi olarak verirken, acaba bazı işverenlerimiz çalıştıklarının değil bir ayını, bir gününü vergi olarak veriyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü toplanacağını söyledi.

Türk-İş olarak net bin 600 liralık taleplerinde ısrarcı olduklarını belirten Atalay, bu miktarın, geçim şartlarının zorluğu düşünüldüğünde bile yeterli olmadığını ifade etti.

Atalay, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği"nin de asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretli çalışanları olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

Tebliğin, asgari ücretlinin sırtına yeni bir yük getirdiğini savunan Atalay, "İşçiler olarak daha olumlu bir gelişme beklerken, geçmiş senelerden daha kötü bir duruma düştük. Vergiye temmuz ayında girerken, artık nisanın sonunda girmeye başlayacağız." dedi.

- "Bin 600 liranın çok olduğunu söylemek, kötülük yapmaktır"

Bazı işverenlerin asgari ücret taleplerini yüksek bulmasını eleştiren Atalay, bu kişilerin, genellikle iş yerinde sendikal örgütlenmeye izin vermeyenler olduğunu söyledi.

Hükümetin işverenlere çeşitli kalemler altında birçok teşvik verdiğini ancak işçilerin bunlardan faydalanamadığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Bir asgari ücretli, çalıştığı bir yılın yaklaşık bir ayını vergi olarak verirken, acaba bazı işverenlerimiz çalıştıklarının değil bir ayını, bir gününü vergi olarak veriyor mu? İşçiler olarak bunu hakikaten merak ediyoruz. Bu ülkede açlık sınırı bin 432 lira. Bu rakam ortadayken hala bin 600 liranın yüksek olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım değil."

İşverenin durumunu ancak en iyi de işçinin halini bildiğini dile getiren Atalay, "Bin 600 liranın çok olduğunu söylemek, bunu vermemek için ayak diretmek ülkeye ve insanlara kötülük yapmaktır. Hükümetin, toplumun büyük bir kesiminin de üzerinde mutabık olduğu Türk-İş'in bin 600 liralık asgari ücret talebine müspet yaklaşması gerekiyor." diye konuştu.