Türk-İş Genel Başkanı Atalay şampiyon güreşçiyi kabul etti

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar'ı kabul etti.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki kabulde, milli güreşçinin babası Kemal Başar, amcası ve antrenörü Hakkı Başar da yer aldı.

Kabulde, şampiyon güreşçi Başar'ın babasının Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu belirten Atalay, Başar'ın elde ettiği başarıda işçi emeklisi babasının döktüğü alın terinin de payının olduğunu söyledi.

Atalay, Başar gibi milli güreşçi Taha Akgül'ün de işçi çocuğu olduğuna işaret ederek, "Babalarının alın teri ve özverisiyle bugünlere gelen çocuklarımızın dünya çapında başarılar elde etmesi, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaları bizi her şeyden çok mutlu ediyor. Allah yardımcıları olsun, başarıları daim olsun." dedi.

Başar da şampiyonluğa giden yolda babası ve amcası başta olmak üzere ailesinin büyük payı bulunduğuna dikkati çekerek, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'a kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Atalay, şampiyon güreşçi Başar'a elde ettiği başarısından dolayı tam altın armağan etti.