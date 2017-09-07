Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Hakkari Van EDAŞ ekonomi
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay şampiyon güreşçiyi kabul etti

- Atalay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Başar'ı kabul ederek, altın armağan etti

Türk-İş Genel Başkanı Atalay şampiyon güreşçiyi kabul etti

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar'ı kabul etti.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki kabulde, milli güreşçinin babası Kemal Başar, amcası ve antrenörü Hakkı Başar da yer aldı.

Kabulde, şampiyon güreşçi Başar'ın babasının Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden emekli olduğunu belirten Atalay, Başar'ın elde ettiği başarıda işçi emeklisi babasının döktüğü alın terinin de payının olduğunu söyledi.

Atalay, Başar gibi milli güreşçi Taha Akgül'ün de işçi çocuğu olduğuna işaret ederek, "Babalarının alın teri ve özverisiyle bugünlere gelen çocuklarımızın dünya çapında başarılar elde etmesi, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaları bizi her şeyden çok mutlu ediyor. Allah yardımcıları olsun, başarıları daim olsun." dedi.

Başar da şampiyonluğa giden yolda babası ve amcası başta olmak üzere ailesinin büyük payı bulunduğuna dikkati çekerek, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'a kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Atalay, şampiyon güreşçi Başar'a elde ettiği başarısından dolayı tam altın armağan etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş ŞampiyonasıMetehan BaşarTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5