Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, yeni yıla işçilerle girdi

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki SEDAŞ Arıza Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Atalay, yeni yılı işçilerle karşıladı - Atalay: - "Terör örgütlerinin tamamının ipi dışarıda, bunlar aynı bankadan para alıyorlar, aynı eli öpmeye devam ediyorlar, aynı yerden emir alıyorlar. Onun için uyanık, akıllı olmak durumundayız"

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, yeni yıla işçilerle girdi

SAKARYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) Arıza Bakım Merkezi'ndeki işçilerle girdi.

Adapazarı ilçesindeki Arıza Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı.

İşçilerle bir süre sohbet eden ve ikram edilen çayı içen Atalay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yüzyılda çok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, bu sıkıntının sebeplerinden birinin terör olduğunu ifade etti.

Ergün Atalay, "15 Aralık'tan bugüne kadar 100'e yakın şehidimiz var, bunlar bu ülkede bizlerin evlatları, yeğenleri, kardeşleri. Bu akşam enerji işçileriyle beraberiz. Belki buradan gördüğümüz zaman anlamıyoruz, dağların en yüksek yamaçlarında, ovalarda, çukurlarda insanımızın gezmeye zorlandığı yerlerde arkadaşlarımız olağanüstü çalışma yapıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli ülkelerin başında geldiğini anlatan Atalay, "Birimiz işçilik, birimiz memurluk, birimiz işverenlik yapıyoruz. Hedef, bu ülkenin kalkınması. Zaman zaman ifade ediyorum, ülkemiz son yıllarda atak içerisinde. İşte bölgemizde obüsleri, tanksavarları, insansız hava araçlarını yaparsanız dünyadaki belli ülkeler bundan rahatsız olurlar. Arzuları şu, ipleri ellerinde olsun. Ülkeler, pijama, çikolata, ağaç, sakız fabrikası açsın, sanayiye hiç bulaşmasın. İşte Suriye, Irak, Mısır'da yaşıyoruz."

Atalay, bu söz konusu ülkelerin aynı tezgahı Türkiye'de de yapmak istediklerini vurguladı.

"15 Temmuz'da başımızdan bir musibet, bela geçti." diyen Atalay, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya, Türkiye bir daha kurulsa böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Zekat, fitre, kurbanımızı verdiğimiz insanlar bu ülkeye işgal girişiminde bulundular, Türkiye'yi başka ülkelere sattılar ve satmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'un sıkıntıları bitmiş değil, bunlar devam ediyor, işçi, sendikalar olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sıkıntılarımız var ama en önemlisi ülkemizin birliği ve bütünlüğü. Güçlü, kuvvetli, problemin az olduğu ülke olursak, biz bu meseleleri çok rahat çözeriz. Terör örgütlerinin tamamının ipi dışarıda, bunlar aynı bankadan para alıyorlar, aynı eli öpmeye devam ediyorlar, aynı yerden emir alıyorlar. Onun için uyanık, akıllı olmak durumundayız."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Genel Başkanı Ergün AtalayYeni Yıl
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.