Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret eleştirisi

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2017'de geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Bu parayla geçinmek mümkün değil. Rakamsal olarak baktığınızda da simit ve ekmek alsanız da su içseniz de bu parayla bir ay tekeri döndürmek mümkün değil. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok" dedi.

Atalay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette yeni asgari ücret rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atalay, net bin 404 liranın kendileri için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yapılan araştırmalarda, Türkiye'de açlık sınırının bin 432 lira olduğunu anımsatan Atalay, bugün açıklanan rakamın ise bunun altında olduğuna dikkati çekti.

"Bu parayla geçinmek mümkün değil. Rakamsal olarak baktığınızda da simit ve ekmek alsanız da su içseniz de bu parayla bir ay tekeri döndürmek mümkün değil. Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok." sözlerine yer veren Atalay, işverenleri eleştirdi.

İşçilere merhum Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde asgari ücret tarihinin en yüksek zammının verildiğini anımsatan Atalay, "O zaman da 'Ülke batıyor' denildi ama ülkenin batmadığı görüldü." dedi.

Ücretli çalışanların temel sorunlarından birinin vergi kesintileri olduğunu belirten Atalay, önceki gün yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliği"nin de asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretli çalışanları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Tebliğ nedeniyle asgari ücretlinin yüzde 3,7 kayba uğradığını ifade eden Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Asgari ücretli 12 ay çalışıyor bunun bir ayını vergi olarak ödüyor. Patronlar acaba bir yılda kazandıklarının bir ayını vergi olarak veriyorlar mı? Bununla da kalmıyor, zorunlu bireysel emeklilik ile de çalışanların ücretinden 3 puan gidiyor. Kısacası artırılan vergi kesintisi ve zorunlu bireysel emeklilik sistemi için ayrılan payın ardından biz bu yıl zam almadık aksine borçlu duruma düştük. Böylece de işverenin sıfır zam önerisi kabul edilmiş oldu."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da asgari ücret rakamının açlık sınırı yerine yoksulluk sınırı düzeyinde olması gerektiğini belirterek, açlık sınırının altındaki bir rakamın insaflı yaklaşım olmadığını söyledi.

Asgari ücretin bin 600, bin 700 lira seviyesinde olması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, çalışanların hakkının verilmesinin önemine değindi.