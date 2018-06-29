Türk-İş KİT'lerdeki taşeronlar konusunda umutlu

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hem KİT'lerdeki taşeron işçiler hem de kamudaki geçici işçilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, "Taşeron düzenlenmesinde kapsam dışı kalan tüm işçilerin kadroya alınacağına dair umudumuzu güçlü bir şekilde koruyoruz." ifadelerini kullandı

Atalay, taşeron işçiliği konusunu çalışma hayatının en önemli sorunu olarak gördüklerini dile getirerek, bu sorunun çözüme kavuşturulması için uzun yıllar mücadele verdiklerini anlattı.

Taşeron işçilik sorununu ülke gündemine getirmek için 2014'te Ankara Sıhhiye Meydanı'nda 50 bin kişinin katılımıyla miting düzenlediklerini hatırlatan Ergün Atalay, bunun dışında taşeron sorunu için çözüm önerilerini içeren akademik çalışmalar yaptıklarını, raporlar hazırladıklarını, toplantı ve sempozyumlar düzenlediklerini belirtti.

- "Düzenleme, kapsam dışındakiler nedeniyle gölgelendi"



Bu gayretler ve çalışmaların sonucunda, 30 Nisan 2015'te Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan binlerce taşeron işçinin kadro imkanına kavuştuğunu aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere geçen yılın sonundaki taşeron düzenlemesiyle de 900 bin taşeron işçisi kadroya alınmıştı. Bu yasal düzenleme beklentilerimizi tam olarak karşılamamış olsa da elde edilen kazanımlar, çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan taşeron işçilik sorununun çözümüne dair atılan büyük bir adımdır. Kamuda taşeron uygulamasının büyük oranda sona erdirilmesi ve taşeron işçilerin büyük bölümünün kadroya alınması son derece memnuniyet vericidir. Ancak bu olumlu düzenleme, başta KİT'lerde çalışan taşeron işçileri olmak üzere kapsam dışında bırakılan diğer taşeron işçiler nedeniyle gölgelenmiştir. Kamuoyunda ağırlıklı olarak konuşulan konu da kadroya alınamayan taşeron işçilerinin durumu olmuştur."



- "Şartsız kadro verilmesi en büyük beklentimiz"



Ergün Atalay, bugün kamuda taşeron uygulamasının tamamıyla sona ermediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Taşeron düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılan taşeron işçisine, verilen sözler doğrultusunda çalışma barışı ve çalışma verimliliği için ayrımsız ve şartsız olarak kadro verilmesi en büyük beklentimizdir. Hem KİT'lerdeki taşeron işçiler hem de kamudaki geçici işçilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Taşeron düzenlenmesinde kapsam dışı kalan tüm işçilerin kadroya alınacağına dair umudumuzu güçlü bir şekilde koruyoruz."