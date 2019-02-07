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Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

- Konfederasyon, üyesi olduğu ITUC'un IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle Washington'da yapacağı toplantıya davetli olmasına rağmen katılmama kararı aldı - Genel Başkan Ergün Atalay: - "Geçmişte IMF'nin ülkemizde uyguladığı politikalarda en ağır bedeli çalışanlar olarak bizler ödedik. Bir daha kemer sıkma politikalarına maruz kalmak istemediğimizi vurgulamak için IMF ile yan yana gelmek istemiyoruz"

Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı
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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş, üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonun (ITUC), IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle Washington'da yapacağı toplantıya davetli olmasına rağmen katılmama kararı aldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITUC'un IMF ve Dünya Bankası yöneticileriyle 12 Mart'ta Washington'da bir araya geleceğini belirtti.

Buradaki toplantıda, insan onuruna yakışır iş ve ekonomik büyüme, gelişmekte olan ülkelerde krizler ve iyileştirme stratejileri, sendikalar, uluslararası mali kuruluşlar, herkes için sosyal koruma ve cinsiyet eşitliği konularının görüşüleceğini aktaran Atalay, toplantıya ITUC'un önemli bir üyesi olan Türk-İş'in de davetli olduğunu vurguladı.

- "İşçinin yüzünü güldürecek politikalara ihtiyacı var"

Davete rağmen kamuoyunun gündemindeki IMF tartışmalarını da dikkate alarak toplantıya katılmama kararı aldıklarını bildiren Atalay, şunları kaydetti:

"Son dönemde Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapacağına ilişkin söylemlerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkililerince bu yönde yapılan açıklamaları çok olumlu buluyoruz. Hükümetin yaptığı en iyi işlerden biri de ülkeyi ve özellikle çalışan kesimi IMF'den kurtarmasıydı. Geçmişte IMF'nin ülkemizde uyguladığı politikalarda en ağır bedeli çalışanlar olarak bizler ödedik. Bir daha kemer sıkma politikalarına maruz kalmak istemediğimizi vurgulamak için IMF ile yan yana gelmek istemiyoruz. Bugün Türkiye'nin kemer sıkma politikalarına değil işçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek politikalara ihtiyacı var."

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Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıİMFITUCTürk-is
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