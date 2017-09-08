Türk-İş'ten ITUC'a Arakan mektubu

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreter Sharan Burrow'a Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atalay'ın Burrow'a Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamla ilgili mektup gönderdi.

Mektupta, Myanmar güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği vahşetin insanlık suçu olarak tarihe geçtiğini belirten Atalay, masum sivillere yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Myanmar hükümetinin hiçbir uluslararası kuruluşa bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısının tam olarak belirlenemediğine dikkati çeken Atalay, mektupta şunları kaydetti:

"Masum insanlara yönelik bu katliam tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen bugüne kadar uluslararası toplum yeterli duyarlılığı göstermemiş ve tepki vermekte geç kalmıştır. Uluslararası sendikal hareketin ITUC ve ETUC bünyesinde en kısa zamanda Arakan'da yaşanan vahşete karşı harekete geçmesi tüm dünyada temel insan haklarının varlığını sürdürebilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak, din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ve tüm diğer unsurlardan ve coğrafi konumundan bağımsız bir şekilde, her insanın hakkıdır. Sendikal hareket dünyadaki birlik ve bütünlüğünü bu temel üzerine inşa etmiştir. Savaşların, şiddetin, ölümlerin ve hak kayıplarının giderek arttığı, dünyanın yönünü kaybetmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Uluslararası sendikal hareket, bu gidişata dur diyebilecek, kamuoyunu oluşturabilecek en önemli örgütlü güçtür. Bu çerçevede, uluslararası üst kuruluşlarımız olan ITUC ve ETUC'u Arakan'daki vahşetin sona ermesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılabilmesi için bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz."







