"Türk kardeşlerimizi görmek bizi mutlu ediyor"

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Filistinliler, 'Bizim gıdaya, ilaca, silaha ihtiyacımız var ama bunların hiçbiri olmasa da olur. Bizim size ihtiyacımız var. Siz buraya gelin. Türk kardeşlerimizi aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor, hayata bağlıyor. Gurbetten ağabeyi, babası gelmiş bir aile gibi mutlu oluyoruz' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık'taki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında "Kudüs'e mutlaka gidilmeli. Yüz binler Kudüs'e gitmeli." çağrısının ardından 30 kişilik kafileyle bu kente giden Candan, gözlemlerini AA muhabirine anlattı.

Geçen hafta Kudüs'ü ziyaret eden Candan ve beraberindekiler, Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldıktan sonra ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının protesto edilmesi amacıyla düzenlenen eyleme katıldı.

Candan ve beraberindekiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüştü.

Kudüs'te Müslüman mahallelerinin etrafına örülen duvarın Filistinlilerin hayatını açık hapishane hayatına dönüştürdüğünü belirten Candan, "Özellikle Mescid-i Aksa çevresinde çok ciddi güvenlik önlemleri var. İsrail, yerel halktan 40 yaşın altındaki Müslümanları Mescid-i Aksa'ya almıyor. Çevrede her gün olaylar meydana geliyor. Özellikle Müslüman mahallelerinin etrafına örülen 'utanç duvarı' dediğimiz o duvar, hayatı çekilmez hale getirmiş. Filistin'deki Müslümanların hayatı adeta açık hapishane hayatına dönüşmüş. Bu anlamda Filistin halkında ciddi bir bıkkınlık, bunalım söz konusu. Tek umutları Türkiye." diye konuştu.

Filistinlilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ettiklerini dile getiren Candan, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının Filistin halkının moralini bozduğunu söyledi.

Candan, "Ancak daha çok moral bozan durum, komşu Arap ülkelerinin İsrail ile hareket etmiş olması. Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Ürdün'e, Bahreyn'e çok kızıyorlar. En büyük desteği de Türkiye'den görüyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Bizim size ihtiyacımız var"

Filistin ziyaretinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Candan, görüşmelerde "Sizin için ne yapabiliriz? Türklerden ne istiyorsunuz?" şeklinde sorular yönelttiklerini kaydetti.

Candan, şöyle devam etti:

"Filistinliler, 'Bizim gıdaya, ilaca, silaha ihtiyacımız var ama bunların hiçbiri olmasa da olur. Bizim size ihtiyacımız var. Siz buraya gelin. Türk kardeşlerimizi aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor, hayata bağlıyor. Gurbetten ağabeyi, babası gelmiş bir aile gibi mutlu oluyoruz.' diyorlar. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı, çok temelli bir çağrı. Filistin'de karşılığı olan bir çağrı. İnşallah bu bölgeye seyahatler bundan sonra daha çok artar. Tur operatörleri de talebin gittikçe arttığını söylüyor. Bunun Filistin'deki halkın var oluşuna ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum."

- "Filistinlileri Sina Çölü'ne sürecekler"

Filistinlilerin, İsrail'in 10 yıl içinde Filistin halkını Sina Çölü'ne sürgün etmek için çalışma yaptığını anlattıklarını aktaran Candan, "Filistinlilerde kişi başına gelir 2 bin dolar civarındayken İsraillilerde gelir 35 bin dolar civarında. Bu iki kitle aynı şehirde yaşıyor. Böyle bir uçurum var. Şehrin ezilmişleri Filistinliler, efendileri de İsrailliler. Arada böyle bir ilişki var. İsrail istediği yeri işgal ediyor, istediği yere el koyuyor, yeni yerleşim alanları açıyor. Dolayısıyla kısa bir süre sonra orada Filistin diye bir yer kalmayacağını söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de görüştükleri sivil toplum örgütü başkanının "10 yıl sonra burada Filistinli kalmaz. Bizi Sina Çölü'ne sürecekler. Şu anda orada çalışma yapıyorlar." dediğini anlatan Candan, "Sina Çölü, Filistin'in güneyinde kalan ve çok fazla yerleşimin olmadığı bir bölge. Bu, tabii daha acı bir durum olur. Artık ne Kudüs ne de Filistin'den bahsedebiliriz. İsrail 100 yıllık emelini gerçekleştirmiş olur." dedi.

- "Birleşmiş Milletlerin kararı, Filistin'e moral oldu"

Candan, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük oy çoğunluğuyla kabul edilen tasarının Filistin halkına moral olduğuna işaret etti.

Bu kararla ABD'nin Birleşmiş Milletlerde ilk kez bu kadar yalnız kaldığını vurgulayan Candan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortadoğu'daki bütün Müslümanlara moral ve Müslüman ülkeleri birleştirici bir karar olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreçte daha ileri bir adım atmak için bir basamak oluşturduğunu düşünüyorum. İnşallah Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Ürdün şu ana kadar Filistin ile aralarına koydukları mesafeyi biraz daha düşürürler ve daha yakın davranmaya başlarlar. O zaman Ortadoğu'da hem Türkiye hem de Filistin halkı daha güçlü olacaktır."