BAKÜ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) üye ülkelerin birbiriyle yaptığı ticaretin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Zeybekci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Keneşi Ekonomi Bakanları 6. Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda Türk Keneşi üyelerinin aynı milletin, aynı havzanın çocukları olduğunu söyleyen Zeybekci, çok iyi düzeyde gelişen siyasi ilişkilerin diğer alanlarda da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Aynı coğrafyayı paylaştıkları ve aynı soydan geldikleri için kader ortağı olduklarını hatırlatan Zeybekci, "Türk Keneşi Ekonomi Bakanları toplantısını önemsiyoruz ve her zaman en üst düzeyde katılım sağlıyoruz. Hükümetimizin de bu konuda çok önemli desteği var." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın ise 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Zeybekci, ülke ihracatında ilk sırada Avrupa Birliğinin (AB) yer aldığını söyledi.

Azerbaycan'la ticarette başarılı olduklarını, İran, Makedonya, Kosova ve Rusya ile de önemli ilişkiler gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Fakat Türk Konseyi ülkelerine baktığımızda ortalama ticaret hacmimiz ilk 10'da bile değil. Birbirimizin ticaret hacminde ilk 10'da yokuz. 110 milyon nüfusumuz var. Toplam ticaretimize baktığımızda ise 5 milyar dolar bile değil." şeklinde konuştu.

Türkiye olarak 430 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduklarını bildiren Bakan Zeybekci, Türk Keneşi ülkeleri ile ticaret hacminin ise bunun sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu, burada son derece önemli bir boşluk olduğunu kaydetti.

Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya ekonomisinin ağırlık merkezi her 10 yılda bir doğuya kayıyor. Şimdi ekonomik ağırlık merkezi Akdeniz'in doğusuna kaydı. Türkiye ve çevresiyle beraber bizler enerji ve doğal kaynaklara sahip ülkeleriz. Avrupa en büyük enerji talep merkezlerinde birisi. Türk dünyası da en büyük enerji ve ham madde üreticilerinden birisi. Üreticilerle talep edenlerin buluşma noktası olma imkanı mevcut. Ticari İpekyolu, Türk Keneşi ülkeleri olmadan olmaz. Dünyada ekonominin durgunlaştığı günler yaşıyoruz. Yakın gelecekte çok farklı gelişmeler olacak. Dünya ticareti önümüzdeki yıllarda dünya büyümesini aşağı doğru çekmeye çalışacak. Bundan hep beraber etkileneceğiz. Ticaretimizi artırabildiğimiz oranda ekonomik büyümemizi artırabiliriz."





- "Hedef dış ticaret hacminin yüzde 10'unu milli para yapmak"





Ekonomi Bakanı Zeybekci dünya ticaretinde e-ticaretin ağırlık kazanmaya devam ettiğini hatırlatarak, üye ülkelerin ticari kurgularını e-ticaretin gelişimine uygun hale getirmesinin şart olduğunu vurguladı.

Milli paraların güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Zeybekci, "Türkiye olarak dış ticaret hacmimizin yüzde 10'unu kendi milli paramızla yapma konusunda hedef koyduk. Bu, finans güvenliğimiz açısından son derece önemli. 2016 yılını sıfır kayıpla kapatacağız. 2017'de tekrar ihracatımız artacak. Çünkü ihracat destek programları başlattık." bilgisini verdi.