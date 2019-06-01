Türk Kızılay bağışçıları için mevlit okuttu

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti. Camilere sığmayan vatandaşlar gecede dualar edip, Teravih namazını kıldı. Türk Kızılay kendisine destek olan bağışçılarını da unutmadı. Kızılay’ın Ağrı, Balıkesir, Mersin, Aydın, Şırnak gibi ülke genelindeki 12 şubesinin organizasyonu ile teravih namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okutuldu, vatandaşlara helva ve lokum dağıtıldı.



Mersin’deki teravih namazı sonrası merkezdeki Mezitli Fatih Camii, Yenişehir Muğdat Camii, Toroslar Güneykent Camii, Akdeniz Ulu Camiilerinde teravih sonrası lokma, lokum, su ve Kızılay maden suları dağıtıldı.



Kızılay Van Muradiye Şubesi, Kadir Gecesi'nde 800 kişiye sahur kahvaltısı ve çorba ikram etti. Teravih namazından sonra cemaate irmik tatlısı ve soda ikramı ile başlayan etkinlik, sabah namazı öncesinde kahvaltı ve çorba ikramı ile devam etti.



Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla Sancaklar Çarşı Camisi'nde Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından 600 kişiye muhallebi ikramı yapıldı. Kadir gecesinde ibadet yapan vatandaşlar için iki farklı camide program yaptıklarını ifade eden Kızılay Şube Başkanı Murat Tatar, 600 muhallebi dağıttıklarını söyledi.



Kızılay Ağrı Şubesi tarafından bağışçıları adına Merkez Camisinde teravih namazı sonrasında Mevlidi-i Şerif okutuldu. Teravih namazı sonrası Kızılay Ağrı Şubesi vatandaşlara irmik helvası dağıttı. Kadir Gecesinin önemine değinen Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı; “Kızılay Ağrı Şubesi olarak Türkiye’deki bağışçılarımız adına Mevlit programı düzenledik. Bu manevi havanın içerisinde gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu havayı teneffüs ettik” şeklinde konuştu.



