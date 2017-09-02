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Türk Kızılayı, Afganistan'da kurban eti dağıttı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Afgan Kızılayı ile işbirliğiyle Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Cüzcan vilayetlerindeki ihtiyaç sahibi bin 400 yüz aileye kurban eti dağıttı. Mezar-ı...

Türk Kızılayı, Afganistan'da kurban eti dağıttı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve Afgan Kızılayı ile işbirliğiyle Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Cüzcan vilayetlerindeki ihtiyaç sahibi bin 400 yüz aileye kurban eti dağıttı.

Mezar-ı Şerif kentinde kurulan kurban çadırında düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun karşılıklı olduğunu söyledi.

Afganistan halkının Kurtuluş Savaşı'nda, Türk halkına yardım ettiğini vurgulayan Erdeviren, artık sıranın Türk halkında olduğunu belirtti. Erdeviren, Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Türkiye Kızılay ekibi adına konuşan Sertaç Açıcı da Türk halkıyla Afgan halkı arasındaki dostluk bağının yüz yıllara dayandığını vurguladı.

Türk Kızılayının ilk kez Afganistan'da kurban faaliyeti başlattığına değinen Açıcı, bundan sonraki yıllarda bu yardımların artarak devam edeceğini aktardı.

Açıcı, ''Türk Kızılayının vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'ın Belh ve Cüzcan vilayetlerinde ihtiyaç sahibi ailelere 10'ar kiloluk kurban eti dağıttık.'' dedi.

Yardımlar bayramın son gününe kadar devam edecek.


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