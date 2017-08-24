Türk Kızılayı bayramı fırsata çevirecek

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kan bağışı stantları açacaklarını söyledi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Türkiye'de kan toplama yetkisine sahip tek kurum olduğuna işaret ederek, Türkiye'de yılda 2,7 milyon litre kan sarfiyatı olduğunu bunun da bin 300 civarındaki hastanede her gün yapılan ameliyatlarda ve hastalıklar nedeniyle tüketildiğini ifade etti.

Kızılay olarak ülke geneline yayılmış 300 bağış kabul noktası bulunduğunu belirten Kınık, Türkiye'deki 17 kan merkezi ve 65 kan bağış noktasında bu kanların analiz ve testlerinin yapıldığını kaydetti.

- "Bağışçıların desteğinin devam etmesi zorunlu"

Kınık, "Kan Acil Değil Sürekli Bir İhtiyaçtır" sloganıyla her zaman çalıştıklarını aktararak, "Kan ihtiyacı, bayram, ramazan, kar, kış, yaz dinlemez. İhtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyacı devam ettiği için bağışçılarımızın desteğinin devam etmesi zorunludur. Bu çerçevede bayramda da tatil yapmıyor ve vatandaşlarımız neredeyse onların ayağına gidip bu kanı toplamaya çalışıyor, arkadaşlarımız." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğunu hatırlatan Kınık, tatile girmeden önce kan stoklarını artırmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem bayramda hem de öncesi ve sonrasında tatil günlerinde de vatandaşlarımız yoğun olduğu bölgelerde kan bağış merkezlerimiz açık olacak. 'Kanver.org' internet sitemizden kan bağış noktalarımız izlenebilir. Bunun yanında tatile girmeden önce stoklarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda duyarlı vatandaşlarımızdan da tatillerine çıkmadan öncede eğer kan verme süreleri geldiyse Kızılay bağış noktalarına giderek kan bağışlamalarını istirham ediyoruz. Bayram tatiline özel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu beldelerin, merkezlerin tamamında kan bağış stantlarımız olacak."

Kınık, kan bağışçı sayısının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.